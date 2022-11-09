На зарплати ЗСУ витратили вже майже півтрильйона гривень — Finance.ua

На зарплати ЗСУ витратили вже майже півтрильйона гривень Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

На зарплати ЗСУ витратили вже майже півтрильйона гривень

Станом на 3 листопада Міноборони профінансувало зарплати військовим на суму 496,9 мільярда гривень.

Член фінансового комітету Ради, нардеп Ярослав Железняк зазначив у Telegram , що це у 8,1 раза більше, ніж за весь 2021 рік.

За його словами, за квітень-липень потреби Генштабу ЗСУ у забезпеченні виросли в 4 рази.

Читайте також Зеленський пропонує продовжити мобілізацію та воєнний стан

За вказаний період для забезпечення тилових потреб військових та працівників ЗСУ Міноборони уклало 641 угоду на суму 96,06 мільярда гривень:

продовольство — 24,6 мільярда гривень

одяг, взуття та інші речі — 24,08 мільярда гривень

паливо та мастила — 7,7 мільярда гривень.

Нагадаємо, 27 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що заробітна платня вітчизняних військовослужбовців складатиме 100 тис. грн на місяць до кінця війни.

Державним бюджетом на 2023 рік збережено всі наявні виплати і надбавки для військовослужбовців, однак про підвищення заробітних плат поки не йдеться.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.