На Закарпатті залучають 2,2 млн євро у будівництво гібридної СЕС

Сьогодні 20:13 — Енергетика

На Закарпатті залучають €2,2 млн у будівництво гібридної СЕС із BESS поблизу кордону з ЄС.

Обсяг необхідних інвестицій становить €2,2 млн, а сам проєкт реалізується у форматі Private Equity через вхід у капітал проєктної компанії.

Загальний бюджет будівництва оцінюється приблизно у €8,7 млн, при цьому 80% фінансування планується забезпечити за рахунок кредиту державного банку, який, за даними ініціаторів, уже попередньо погоджений.

Проєкт розміщений у Закарпатській області, менш ніж за 10 км від кордону Європейського Союзу, що додає йому стратегічної привабливості з огляду на близькість до європейського енергетичного простору.

Що передбачається

Технічна конфігурація проєкту передбачає будівництво сонячної електростанції з піковою потужністю фотомодулів 8,7 МВт та потужністю приєднання до мережі 7,5 МВт.

Очікуваний річний виробіток становить 10 688 МВт·год. У складі станції планується використати 12 428 фотомодулів Risen, інвертори Huawei та металоконструкції KNESS.

Одночасно проєкт включає систему накопичення енергії BESS загальною ємністю 30 МВт·год і потужністю 7,5 МВт на базі LFP-акумуляторів. Проєктний ресурс батарей заявлений на рівні 8 000−11 000 циклів, а гарантія залишкової ємності — не менше 64,5% на 14-й рік експлуатації.

Бізнес-модель побудована на поєднанні генерації та енерготрейдингу. Близько 30% доходу очікується від продажу електроенергії, виробленої сонячною станцією, тоді як ще 70% має формуватися завдяки роботі системи накопичення — через купівлю електроенергії в години низького попиту, продаж у пікові періоди, участь у балансуючому ринку та врегулювання небалансів.

Проєкт орієнтується одразу на кілька сегментів енергоринку України, зокрема ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок, ринок небалансів і ринок прямих договорів.

InVenture За матеріалами:

