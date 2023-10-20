На Закарпатті викрили освітян-хабарників — ОВА Сьогодні 19:45 — Кримінал

Черговий корупційний кейс викрили правоохоронці на Закарпатті. На отриманні хабарів погоріли освітяни з Ужгорода та Хуста. Про затримання розповів очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита, передає УНН.

«Фігурантів вказаних справ затримано в порядку ст. 208 КПК України. Готуються повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, відповідальність за вчинення яких передбачено ч. 3 ст. 368 КК України, та обрання запобіжного заходу. Тримаємо курс для перемоги на фронті над окупантами та в глибині країни — над корупціонерами», — зазначив Віктор Микита.

За даними голови Закарпатської ОВА 19 жовтня в Ужгороді працівники СБУ, Нацполіції та прокуратури «на гарячому», під час отримання хабаря, упіймали завідувача кафедри військової підготовки Ужгородського національного університету Василя Олійника.

Згідно з інформацією Віктора Микити освітянин налагодив схему систематичного отримання грошей від слухачів кафедри за їхню відсутність на практичних заняттях. Сума «відгулу» становила від 300 до 500 доларів США залежно від кількості пропущених занять.

Таким чином, за навчальний семестр завкафедри отримував близько 10−15 тис. доларів.

Ще одного хабарника правоохоронці викрили у Хусті. Там затримали голову вступної комісії, завідувача кафедри соціальної роботи Карпатського інституту підприємництва «Україна» Івана Шинкара.

За даними правоохоронців він налагодив систему з фіктивним оформленням на навчання чоловіків призовного віку, аби вони мали підставу на відстрочку від проходження військової служби.

Нині обох фігурантів затримали. За вчинене їм загрожує штраф від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.

УНН За матеріалами:

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