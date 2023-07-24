На Закарпатті відкрили новий коньячний завод — Finance.ua
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На Закарпатті відкрили новий коньячний завод

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На Закарпатті відкрили новий коньячний завод — тут виробляють коньяк та виноградний напій, виготовлений за коньячною технологією.
Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, передає Укрінформ.
«На Закарпатті з’явився новий коньячний завод. Тут виробляють унікальний продукт — коньяк та виноградний напій, виготовлений за коньячною технологією», — повідомив він.
За словами Білецького, виробничі потужності підприємства вражають: місткість спиртосховища — 600 тисяч літрів, продуктивність дистиляційного відділення — 1800 літрів на добу, для витримки міцних напоїв встановили 60 дубових бариків (бочок), у планах — 300.
Зазначається, що сировинною базою є виноград, який компанія вирощує на 272 гектарах закарпатських земель.
«Запуск такого підприємства у період війни — це потужний сигнал для всіх навколо. Для закарпатців — усупереч об'єктивним обставинам у регіоні відкриваються нові робочі місця, для інвесторів — наш край працює і розвивається попри все. Це надважливо для економіки краю, адже підприємство регулярно сплачуватиме податки і наповнюватиме бюджет. Зрештою, це чергова туристична та іміджева принада, яка притягуватиме на Закарпаття поціновувачів якісного українського продукту», — зазначив Білецький.
За матеріалами:
Укрінформ
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