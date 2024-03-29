На Закарпатті може з’явитися річковий порт для міжнародних вантажних перевезень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На Закарпатті може з’явитися річковий порт для міжнародних вантажних перевезень

14
На Закарпатті може з’явитися річковий порт для міжнародних вантажних перевезень
На Закарпатті може з’явитися річковий порт для міжнародних вантажних перевезень
На Закарпатті на березі Тиси може з’явитися річковий порт з мультимодальним терміналом. До ОВА із запитом про виділення земельної ділянки для такого об'єкта звернулося державне підприємство «Адміністрація річкових портів».
Про це у п’ятницю, 29 березня, повідомив перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький.
Мультимодальний термінал — це виробничо-перевантажувальний комплекс, який використовується для навантаження, розвантаження, зберігання вантажів тощо. Він може бути розташований на території залізничних станцій, аеропортів, морських та річкових портів.
«Річковий порт та мультимодальний термінал стануть першими об'єктами такого типу в межах Закарпаття. Його важливість для міжнародних перевезень для країни і нашого краю зокрема важко переоцінити.Вивчаємо документальну базу, проблемні питання, комунікуємо з усіма зацікавленими структурами, щоб розробити стратегію якомога швидшого втілення проєкту», — зауважив Мирослав Білецький.
Йдеться про те, що завдяки йому можна організувати міжнародні перевезення Тисою із виходом до більших судноплавних річок.
За матеріалами:
Заголовок
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.