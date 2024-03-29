На Закарпатті може з’явитися річковий порт для міжнародних вантажних перевезень — Finance.ua

На Закарпатті може з’явитися річковий порт для міжнародних вантажних перевезень Сьогодні 21:38

На Закарпатті може з’явитися річковий порт для міжнародних вантажних перевезень

На Закарпатті на березі Тиси може з’явитися річковий порт з мультимодальним терміналом. До ОВА із запитом про виділення земельної ділянки для такого об'єкта звернулося державне підприємство «Адміністрація річкових портів».

Про це у п’ятницю, 29 березня, повідомив перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький.

Мультимодальний термінал — це виробничо-перевантажувальний комплекс, який використовується для навантаження, розвантаження, зберігання вантажів тощо. Він може бути розташований на території залізничних станцій, аеропортів, морських та річкових портів.

«Річковий порт та мультимодальний термінал стануть першими об'єктами такого типу в межах Закарпаття. Його важливість для міжнародних перевезень для країни і нашого краю зокрема важко переоцінити.Вивчаємо документальну базу, проблемні питання, комунікуємо з усіма зацікавленими структурами, щоб розробити стратегію якомога швидшого втілення проєкту», — зауважив Мирослав Білецький.

Йдеться про те, що завдяки йому можна організувати міжнародні перевезення Тисою із виходом до більших судноплавних річок.

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