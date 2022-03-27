На захід України евакуювали вже 90 підприємств — Finance.ua

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На захід України евакуювали вже 90 підприємств

Вчора 19:27Особисті фінанси
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На захід України евакуювали вже 90 підприємствНа захід України евакуювали вже 90 підприємств
89 підприємств з різних регіонів України вже переміщено в західні області в рамках програми евакуації з зони бойових дій.
Про це написав народний депутат Данило Гетманцев на своїй сторінці у Telegram.
«Постійно працюємо над евакуацією підприємств із зони бойових дій на захід нашої держави. Вже 89 підприємств переміщено», — написав Гетманцев.
З цієї кількості 47 підприємств вже працюють, додав він.
Загалом станом на 27 березня влада отримала 1120 заявок від компаній, 368 з них вже передано на транспортування.
Нардеп нагадав, що заявку на релокацію можна подати за посиланням.
Також Гетманцев попросив долучитись до логістики тих, хто має змогу допомогти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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