На захід України евакуювали вже 90 підприємств — Finance.ua

На захід України евакуювали вже 90 підприємств

Вчора 19:27 — Особисті фінанси

На захід України евакуювали вже 90 підприємств

89 підприємств з різних регіонів України вже переміщено в західні області в рамках програми евакуації з зони бойових дій.

Про це написав народний депутат Данило Гетманцев на своїй сторінці у Telegram.

«Постійно працюємо над евакуацією підприємств із зони бойових дій на захід нашої держави. Вже 89 підприємств переміщено», — написав Гетманцев.

З цієї кількості 47 підприємств вже працюють, додав він.

Загалом станом на 27 березня влада отримала 1120 заявок від компаній, 368 з них вже передано на транспортування.

Нардеп нагадав, що заявку на релокацію можна подати за посиланням

Також Гетманцев попросив долучитись до логістики тих, хто має змогу допомогти.

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