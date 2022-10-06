На YouTube ще одна функція стане платною — Finance.ua

На YouTube ще одна функція стане платною Вчора 23:50 — Технології&Авто

На YouTube ще одна функція стане платною

Платформа планує переводити деякі безкоштовні функції у пакет Premium, пише Business Insider.

YouTube збирається тестувати потокову передачу 4K як платну функцію YouTube Premium. Дозвіл 4K в даний час доступний для всіх, однак у Twitter і Reddit деякі користувачі платформи розповідають, що YouTube просить їх оновитися і взяти участь у «експерименті» з платними функціями.

Офіційний обліковий запис служби підтримки в Твіттері TeamYouTube повідомив користувачам, що «ваша частина нашого експерименту полягає в тому, щоб краще дізнатися про переваги функцій для глядачів Premium і non-Premium». Далі TeamYouTube попросив користувачів поділитися своїми думками щодо його функцій, щоб компанія могла «внести покращення».

Щоб використовувати YouTube Premium, який включає перегляд відео без реклами та прослуховування музики, користувачі мають оформити підписку. Вартість варіюється: в Україні індивідуальна підписка коштуватиме 99 грн на місяць, у Польщі — 20 злотих, у Німеччині — €12, у США — $12.

Якщо YouTube зрештою перейде на платний дозвіл 4K, це може допомогти збільшити базу передплатників Premium та доходи компанії. У вересні минулого року представники YouTube оголосили, що мають понад 50 мільйонів платних підписників — тобто невеликий відсоток від більш ніж 2 мільярдів користувачів по всьому світу.

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