На європейський ринок виходить доступніший суперник Tesla із запасом ходу 615 км — Finance.ua
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На європейський ринок виходить доступніший суперник Tesla із запасом ходу 615 км

Технології&Авто
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На європейський ринок виходить доступніший суперник Tesla із запасом ходу 615 км
На європейський ринок виходить доступніший суперник Tesla із запасом ходу 615 км, Фото: NIO
Китайська компанія Nio виводить на європейський ринок нову модель EL8. Сімейний електрокросовер невдовзі з’явиться у Данії, Німеччині, Нідерландах, Норвегії та Швеції.
Про це повідомляє сайт Auto Express.
Новий Nio EL8 кине виклик Tesla Model X, проте буде дещо дешевшим. Купити китайський електромобіль можна буде за ціною від 82 900 євро.
Фото: NIO
Фото: NIO
Розміри Nio EL8 2024:
  • довжина — 5099 мм;
  • ширина — 2199 мм;
  • висота — 1750 мм;
  • колісна база — 3070 мм.
Електромобіль Nio EL8 вирізняється обтічним дизайном і має низький (0,25) аеродинамічний коефіцієнт. У нього виражений «ніс», тоненькі діодні фари та плавні форми кузова.
Салон Nio EL8 для Європи пропонують у шестимісній конфігурації. Крісла першого і другого рядів отримали електропривід та масаж. Об’єм багажника зі складеним третім рядом — 810 л.
Фото: NIO
Фото: NIO
Електрокросовер отримав віртуальну панель приладів, 12,8-дюймовий портретний тачскрін та проєкцію на лобове скло. Крім того, встановлені окремий екран для задніх пасажирів, а також холодильник, акустика з 23 динаміками та система напівавтономного руху.
Новий Nio EL8 пропонують у одній повнопривідній версії на 644 к. с. і 850 Нм. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,1 с та буксирувати двотонний причіп. Кросовер оснастили пневмопідвіскою та адаптивними амортизаторами.
На вибір пропонують батареї ємністю 75 та 100 кВт∙год: запас ходу становить 510 і 615 км, відповідно.
За матеріалами:
Фокус
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