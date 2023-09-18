На яких АЗС пальне здорожчало найбільше — Finance.ua
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На яких АЗС пальне здорожчало найбільше

Енергетика
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За вихідні з 15 по 18 вересня великі мережі АЗС знову підняли ціни на пальне ще на 1 гривню за літр.
Як свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95», на ОККО й WOG бензин марки А-95 та дизельне пальне тепер коштують 56,99 грн/л, А-95-преміум подорожчав до 58,99 грн/л.
Усі види пального додали 80 копійок у мережі АЗК BVS — А-95 і дизпальне здорожчали до 54,99 грн/л, А-95+ - до 56,99 гривень за літр.
«БРСМ-Нафта», KLO, «Рур груп», RLS й інші підняли ціни на 0,4−1 грн за літр.
На яких АЗС пальне здорожчало найбільше
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За матеріалами:
Finance.ua
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