На які поїзди обов’язково треба мати роздруковану версію квитків — Finance.ua
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На які поїзди обов’язково треба мати роздруковану версію квитків

Особисті фінанси
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На які поїзди обов’язково треба мати роздруковану версію квитків
На які поїзди обов’язково треба мати роздруковану версію квитків
Квитки, які необхідні для пасажирів потягів, що курсують до Австрії і Угорщини, потрібно роздруковувати.
Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

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«Ми вже звикли мати необхідні документи у себе в смартфоні. Електронні залізничні квитки — тим більше. Їх не потрібно ні роздруковувати, ні обмінювати в касі для подорожей внутрішніми рейсами. Але міжнародні рейси до Австрії та Угорщини — виняток», — сказано в повідомленні.
Міжнародний залізничний рух до цих країн здійснюється у партнерстві з угорськими та австрійськими залізничниками. У них свої правила: квиток має бути роздрукований.

Чому так

Українські вагони RIC (прямий поїзд № 749 Київ — Відень) або угорський поїзд (№ 146 Чоп — Відень) здійснюють транзитний рух. Під час курсування представники залізничних компаній можуть перевіряти проїзні документи, робити на них відповідні позначки, фіксувати дані щодо статистики та звітності.
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Вартість розподіляється між залізницями країн пропорційно кількості кілометрів, яку проїхали пасажири територією тієї чи іншої країни, тож перевірка квитків є складовою частиною взаємного контролю.
Тому всім пасажирам, які придбали квиток у застосунку УЗ до Угорщини чи Австрії, надходить сповіщення pop-up про необхідність роздрукувати придбаний квиток.
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Сам бланк квитка також містить марковану інформацію про необхідність роздрукувати електронний квиток.
«Якщо пасажир з якихось причин не виконав цю вимогу, то можуть виникнути неприємні ситуації. Зокрема, залізничники сусідніх країн можуть вимагати оплати за транзитний рух», — пояснили в «Укрзалізниці».
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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