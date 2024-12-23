На які поїзди обов’язково треба мати роздруковану версію квитків — Finance.ua

На які поїзди обов’язково треба мати роздруковану версію квитків
Квитки, які необхідні для пасажирів потягів, що курсують до Австрії і Угорщини, потрібно роздруковувати.
Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».
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«Ми вже звикли мати необхідні документи у себе в смартфоні. Електронні залізничні квитки — тим більше. Їх не потрібно ні роздруковувати, ні обмінювати в касі для подорожей внутрішніми рейсами. Але міжнародні рейси до Австрії та Угорщини — виняток», — сказано в повідомленні.
Міжнародний залізничний рух до цих країн здійснюється у партнерстві з угорськими та австрійськими залізничниками. У них свої правила: квиток має бути роздрукований.
Чому так
Українські вагони RIC (прямий поїзд № 749 Київ — Відень) або угорський поїзд (№ 146 Чоп — Відень) здійснюють транзитний рух. Під час курсування представники залізничних компаній можуть перевіряти проїзні документи, робити на них відповідні позначки, фіксувати дані щодо статистики та звітності.
Вартість розподіляється між залізницями країн пропорційно кількості кілометрів, яку проїхали пасажири територією тієї чи іншої країни, тож перевірка квитків є складовою частиною взаємного контролю.
Тому всім пасажирам, які придбали квиток у застосунку УЗ до Угорщини чи Австрії, надходить сповіщення pop-up про необхідність роздрукувати придбаний квиток.
Сам бланк квитка також містить марковану інформацію про необхідність роздрукувати електронний квиток.
«Якщо пасажир з якихось причин не виконав цю вимогу, то можуть виникнути неприємні ситуації. Зокрема, залізничники сусідніх країн можуть вимагати оплати за транзитний рух», — пояснили в «Укрзалізниці».
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