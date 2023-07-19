На виплати ВПО у липні спрямовано ще 2,4 млрд гривень — Finance.ua

На виплати ВПО у липні спрямовано ще 2,4 млрд гривень Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

На виплати ВПО у липні спрямовано ще 2,4 млрд гривень. Йдеться про державну допомогу на проживання у розмірі 3 тис. гривень на місяць особам з інвалідністю й дітям і 2 тис. гривень для решти внутрішньо переміщених осіб.

Це питання обговорювалося на сьогоднішній нараді Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод ВПО під головуванням Віце-прем'єр-міністра — Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

За результатами наради Міністерством фінансів невідкладно підписано документи для спрямування 2,4 млрд гривень на виплати держдопомоги ВПО за другий і третій виплатні періоди липня.

Найближчим часом гроші надійдуть на банківські рахунки внутрішніх переселенців.

«Виплата допомоги ВПО знаходиться на особливому контролі Уряду. Сьогодні Мінфін погодив виділення 2,4 мільярда гривень на виплати нашим ВПО у липні. Хочу подякувати Мінфіну за конструктивну і людяну позицію», — наголосила Ірина Верещук.

Нагадаємо, що на виплати внутрішньо переміщеним особам за перший період липня було спрямовано 4 млрд гривень.

Якщо маєте питання щодо виплат, звертайтеся до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію з кризових питань: 15−48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером: (066) 813−62−39.

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