На всіх українських АЕС почали працювати постійні місії МАГАТЕ — Finance.ua

На всіх українських АЕС почали працювати постійні місії МАГАТЕ Сьогодні 10:46 — Енергетика

На всіх українських атомних станціях почали працювати постійні місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

«Упродовж минулого тижня на вітчизняні атомні об’єкти прибули представники Міжнародного агентства з атомної енергії. Зараз фахівці почали роботу на ХАЕС, відтак тепер постійні місії працюватимуть на Рівненській, Чорнобильській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС», — йдеться у повідомленні НАЕК «Енергоатом».

Завданням місій є збереження ядерної та радіаційної безпеки атомних об’єктів України у час, коли Росія вчиняє справжній ядерний тероризм.

В компанії нагадали, що експерти працюватимуть на станціях у відповідь на офіційний запит уряду України.

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС місія МАГАТЕ працює з вересня 2022 року.

З 4 березня 2022 року Запорізька АЕС перебуває під контролем російських окупантів. Також захоплено місто-супутник АЕС — Енергодар. З початку війни ЗАЕС постійно обстрілюють, через що станція регулярно знеструмлена.

МАГАТЕ погодилася на пропозицію Києва розгорнути спостережні місії на всіх українських АЕС, включаючи Чорнобильську. Представники організації відстежуватимуть ситуацію з безпекою на станціях в контексті війни, що триває. Зокрема вони хочуть подивитися, як російські ракетні удари по енергетичній інфраструктурі впливають на роботу АЕС.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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