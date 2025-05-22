На Вінниччині виявили крадіжки електроенергії на понад ₴7,2 мільйона — Finance.ua

На Вінниччині виявили крадіжки електроенергії на понад ₴7,2 мільйона Сьогодні 12:28 — Кримінал

На Вінниччині виявили крадіжки електроенергії на понад ₴7,2 мільйона

Фахівці АТ «Вінницяобленерго» з початку року виявили крадіжки електроенергії на понад 7,23 млн грн.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у пресслужбі АТ «Вінницяобленерго».

«З початку року персоналом нашої компанії було складено 603 акти про порушення правил роздрібного ринку електричної енергії (ПРРЕЕ) та здійснено нарахування за недообліковану електроенергію на суму понад 7,23 млн грн. З них понад 1,98 млн грн вже сплачено», — повідомили у пресслужбі.

У відомстві зазначили, що матеріали стосовно 15 актів про порушення правил роздрібного ринку електричної енергії, складених у 2025 році, за якими споживачі відмовляються сплачувати нарахування добровільно, були передані до юридичного відділу для подання позовів до суду. Сума нарахувань за цими актами становить 1,3 млн грн. Окрім того, з початку року суди ухвалили 9 рішень на користь АТ «Вінницяобленерго», за якими загальна сума нарахувань склала 348,5 тис. грн.

Виконавча служба за рік примусово стягнула зі споживачів, які відмовлялися сплачувати вартість недооблікованої електричної енергії, майже 1,98 млн грн.

Укрінформ За матеріалами:

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