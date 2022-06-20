На українських водіїв у Європі чекають зміни — Finance.ua

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На українських водіїв у Європі чекають зміни

Вчора 13:32Технології&Авто
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У Польщі для водіїв змінили правила. По-перше, з 17 червня страхові компанії отримали доступ до штрафів, після чого страхові тарифи залежатимуть від кількості та масштабу правопорушень.
По-друге, з 6 липня у Польщі вимагатимуть кілька обов’язкових систем у нових автомобілях. Кожен автомобіль, щоб отримати дозвіл, повинен мати встановлені передові електронні системи:
  • ISA (інтелектуальний асистент швидкості) — це пристрій, який відстежує швидкість водіння, а у найсучасніших версіях може навіть автоматично знижувати швидкість;
  • чорний ящик — він схожий на пристрої, що встановлюються в літаках для запису багатьох елементів, наприклад, швидкості, використання гальма, ременів безпеки або роботи подушок безпеки. Це допомагає встановити причини аварії.

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За матеріалами: Сьогодні
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