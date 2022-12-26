На українському ринку може з’явитися недорогий седан Chevrolet (фото) — Finance.ua

На українському ринку може з’явитися недорогий седан Chevrolet (фото) Сьогодні 02:58 — Технології&Авто

В Казахстані розпочнеться виробництво бюджетних седанів Chevrolet Onix. Проект виробництва Chevrolet Onix у країні буде реалізований на потужностях автомобільного заводу Allr у Костанаї. На ньому планується щорічно випускати по 30 тисяч таких автівок.

Про це повідомляє MMR із посиланням на виробника UzAuto Motors.

Як повідомили у прес-службі UzAuto Motors, влада Узбекистану та Казахстану запустили будівництво спільних об’єктів, серед яких проект дрібновузлового виробництва в Казахстані седанів Chevrolet Onix.

В Узбекистані седани Chevrolet Onix вже продаються. Ці машини випускає місцевий завод UzAuto Motors. В узбецьких «Оніксів» є дві фронтальні подушки безпеки, системи ABS і ESC, а також 90-сильний атмосферний двигун об’ємом 1,2 літра, що працює в парі з п’ятиступінчастою МКПП.

UzAuto Motors — підприємство з виробництва легкових автомобілів і мікроавтобусів марки Chevrolet в Узбекистані. В кінці червня 2019 року керівництво General Motors Uzbekistan прийняло рішення про перейменування компанії на UzAuto Motors. У лютому 2020 року була досягнута домовленість з компанією General Motors про відновлення продажу автомобілів під брендом Chevrolet. В Україні виробник представлений такими моделями, як Chevrolet Spark, Nexia та Cobalt. Тому в майбутньому на нашому ринку може з’явитися і Chevrolet Onix.

MMR За матеріалами:

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