На українців чекає чергова хвиля скорочень: прогноз ринку праці на 2023 рік — Finance.ua

На українців чекає чергова хвиля скорочень: прогноз ринку праці на 2023 рік Сьогодні 17:13 — Особисті фінанси

На українців чекає чергова хвиля скорочень: прогноз ринку праці на 2023 рік

На кінець року в Україні очікується досить високий рівень безробіття, а під Новий рік або ж одразу після нього в багатьох компаніях відбудеться чергова хвиля скорочень.

Таку думку в коментарі UBR.ua озвучила керівник напрямку рекрутингу та Executive search порталу Grc.ua Наталія Слинько.

За її словами, причин для цього є декілька. «По-перше, далеко не всі підприємства відновили свою роботу. А по-друге, кінець року — це час підбивати підсумки. Тому ще певна кількість людей, скоріш за все, залишать свої компанії внаслідок скорочень», — каже нам Слинько.

Вона також зазначила, що на цей процес сьогодні сильно впливає ситуація з перебоями в електропостачанні. Далеко не всі компанії можуть забезпечити постійну роботу, а гроші на збереження штату витрачаються чималі.

«Тому вже сьогодні ми бачимо зростання претендентів. Натомість кількість вакансій скоротилася втричі», — сказала Слинько.

Щоб вижити, багато компаній змушені переїжджати в нові офісні центри, які забезпечують безперебійне постачання електроенергії.

«Це сильно збільшує витрати на утримання, але компаніям в такому разі не потрібно опікуватись пошуком шляхів для самостійної генерації та закупівлею тих самих Starlink. Другий варіант — компанії шукають коворкінги. Якщо ж компанія має свій офіс, то більшість таких компаній, як свідчить практика, вже забезпечили себе елементами генерації або збереження енергії», — сказала нам Слинько.

Також, за її словами, компанії стали більш гнучкими стосовно робочого графіка.

«Якщо ми говоримо про компанії, які зав’язані на роботі з клієнтами, то вони просто не можуть перейти на інший режим роботи. Просто тому що телефонувати та спілкуватися з клієнтами потрібно тоді, коли клієнти на зв’язку. Але малий бізнес є дуже адаптивним. Я бачу, що вони зараз спілкуються з клієнтами в будь-який час. Так само багато керівників спокійніше ставляться до того, що їхній співробітник працює не за графіком з 10:00 до 19:00, а тоді, коли в нього є можливість. Бодай вночі, головне, щоб був результат», — каже експертка.

Що буде з ринком праці наступного року? Відповідь на це запитання залежатиме від цілої низки факторів. Але зрозуміло одне — всі будуть існувати та працювати в нових умовах, а 23 лютого 2022 року більше не настане ніколи.

«Певні зміни на ринку праці відбуватимуться. Але дуже багато залежатиме від самих людей. Потрібно змінювати підходи в пошуку роботи, перекваліфіковуватися, якщо потрібно, та дивитися на ті сфери, де більше вакансій. А це, зазвичай, ритейл та продажі. Тобто людям потрібно буде освоювати нові вміння. Від цього й залежатиме їхнє працевлаштування», — каже Слинько.

Не останню роль, за її словами, в цьому процесі може відіграти й держава. Насамперед, якщо буде підтримувати проекти перенавчання та перекваліфікації.

«Адже людям, перш за все в такому емоційному стані, дуже складно зрозуміти, чим займатися та як знайти роботу», — додала вона.

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УБР За матеріалами:

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