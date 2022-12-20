На Тайвані почали розслідування проти TikTok: підозрюють в незаконних операціях — Finance.ua

На Тайвані почали розслідування проти TikTok: підозрюють в незаконних операціях 20.12.2022, 00:39 — Фондовий ринок

Уряд Тайваню розпочав розслідування щодо китайської соціальної мережі TikTok за підозрою в незаконній діяльності дочірньої компанії на острові.

Про це повідомляє Reuters

Тайванська газета Liberty Times повідомила, що власник TikTok, ByteDance, створив дочірню компанію на острові для реклами бізнесу, порушуючи закони Тайваню, згідно з якими китайським платформам соціальних мереж заборонено здійснювати комерційні операції на острові.

Рада у справах материка, відповідаючи на цей звіт, заявила, що робоча група Кабінету міністрів виявила, що TikTok підозрюють у «незаконних комерційних операціях» на Тайвані, і правоохоронні органи проводять розслідування.

«В останні роки материкова сторона використовувала платформи для короткого відео, такі як TikTok, для проведення когнітивних операцій і проникнення в інші країни, і існує високий ризик того, що уряд Китаю збирає особисту інформацію користувачів», — йдеться в заяві.

У свою чергу в ByteDance відкидають звинувачення в реєстрації компанії на острові.

«Компанія не створювала жодних юридичних осіб на Тайвані», — йдеться в заяві, надісланій Reuters.

Тайвань забороняє широкий спектр китайських бізнес-операцій на острові, від платформ соціальних мереж до дорогої галузі виробництва мікросхем. Також Тайвань уже заборонив урядовим департаментам використовувати китайські програми, такі як TikTok.

Уряд країни давно скаржиться, що Китай використовує соціальні мережі для поширення дезінформації на острові, який Пекін вважає своєю територією.

У 2019 році Тайвань ухвалив закон про боротьбу з проникненням, який є частиною багаторічних зусиль по боротьбі з тим, що багато хто в Тайвані вважає спробами Китаю впливати на політику та демократичний процес через незаконне фінансування політиків і ЗМІ та іншими методами.

Економічна Правда За матеріалами:

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