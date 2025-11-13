На танкерах у світовому океані накопичився мільярд барелів нафти
Зростання обсягів підсанкційної нафти зумовлене постачанням із Росії. Доля цієї нафти визначить динаміку цін на нафту протягом найближчих місяців.
У світовому океані накопичено близько мільярда барелів нафти, значна частина якої походить із країн, що перебувають під санкціями. Про це пише Bloomberg.
За даними компаній Vortexa, Kpler і OilX, до 40% зростання обсягів нафти на танкерах з кінця серпня припадає на нафту з Росії, Ірану, Венесуели або з невизначеним походженням. Навіть мінімальна оцінка — близько 20% - перевищує їхню частку у світовому видобутку.
Накопичення не означає, що ця нафта не буде продана, втім, воно створює ризики для доходів країн під санкціями й впливає на ринок, де очікується надлишок пропозиції. Частково зростання пояснюється збільшенням видобутку, проте, також свідчить про труднощі з розвантаженням.
Зазначається, що накопичення загрожує доходам підсанкційних нафтодержав і може мати наслідки для світового ринку нафти, котрий, за прогнозами, прямує до надлишку пропозиції.
Водночас танкерний флот перевантажений, зазначили вони: щоденні витрати на транспортування перевищили 100 тисяч доларів.
Згідно з розрахунками Bloomberg, податкові надходження від продажу нафти в Росії минулого місяця скоротилися більш ніж на 24% у річному обчисленні. Виходячи з поправок до бюджету Росії на 2025 рік, уряд країни очікує, що надходження від продажу нафти і газу до бюджету цього року будуть найнижчими з часів пандемії 2020 року, зазначає агентство. Тоді як федеральна влада прогнозує зростання доходів від нафти і газу протягом наступних трьох років, очікуючи на відновлення цін на нафту марки Urals.
Водночас до збільшення обсягів нафти в морі також долучилися Саудівська Аравія та США, а нещодавно стало відомо, що Індія та Китай почали скорочувати закупівлі російського палива, виключивши його з тендерів із грудня.
Поділитися новиною
Також за темою
Коли відключень світла стане менше — в Укренерго відповіли
На танкерах у світовому океані накопичився мільярд барелів нафти
ICC Ukraine закликало НКРЕКП знизити тариф на передачу електроенергії
Чи може імпорт електроенергії скасувати графіки відключення світла
Британія надасть понад 17 млн доларів на відновлення енергетичного сектору України
Німеччина відмовляється від російського газу: Берлін знайшов спосіб розірвати контракт