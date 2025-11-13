0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На танкерах у світовому океані накопичився мільярд барелів нафти

Енергетика
108
Зростання обсягів підсанкційної нафти зумовлене постачанням із Росії. Доля цієї нафти визначить динаміку цін на нафту протягом найближчих місяців.
У світовому океані накопичено близько мільярда барелів нафти, значна частина якої походить із країн, що перебувають під санкціями. Про це пише Bloomberg.
За даними компаній Vortexa, Kpler і OilX, до 40% зростання обсягів нафти на танкерах з кінця серпня припадає на нафту з Росії, Ірану, Венесуели або з невизначеним походженням. Навіть мінімальна оцінка — близько 20% - перевищує їхню частку у світовому видобутку.
Накопичення не означає, що ця нафта не буде продана, втім, воно створює ризики для доходів країн під санкціями й впливає на ринок, де очікується надлишок пропозиції. Частково зростання пояснюється збільшенням видобутку, проте, також свідчить про труднощі з розвантаженням.
Зазначається, що накопичення загрожує доходам підсанкційних нафтодержав і може мати наслідки для світового ринку нафти, котрий, за прогнозами, прямує до надлишку пропозиції.
Водночас танкерний флот перевантажений, зазначили вони: щоденні витрати на транспортування перевищили 100 тисяч доларів.
Згідно з розрахунками Bloomberg, податкові надходження від продажу нафти в Росії минулого місяця скоротилися більш ніж на 24% у річному обчисленні. Виходячи з поправок до бюджету Росії на 2025 рік, уряд країни очікує, що надходження від продажу нафти і газу до бюджету цього року будуть найнижчими з часів пандемії 2020 року, зазначає агентство. Тоді як федеральна влада прогнозує зростання доходів від нафти і газу протягом наступних трьох років, очікуючи на відновлення цін на нафту марки Urals.
Водночас до збільшення обсягів нафти в морі також долучилися Саудівська Аравія та США, а нещодавно стало відомо, що Індія та Китай почали скорочувати закупівлі російського палива, виключивши його з тендерів із грудня.
За матеріалами:
Корреспондент.net
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems