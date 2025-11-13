На танкерах у світовому океані накопичився мільярд барелів нафти Сьогодні 18:23 — Енергетика

Зростання обсягів підсанкційної нафти зумовлене постачанням із Росії. Доля цієї нафти визначить динаміку цін на нафту протягом найближчих місяців.

У світовому океані накопичено близько мільярда барелів нафти, значна частина якої походить із країн, що перебувають під санкціями. Про це пише Bloomberg.

За даними компаній Vortexa, Kpler і OilX, до 40% зростання обсягів нафти на танкерах з кінця серпня припадає на нафту з Росії, Ірану, Венесуели або з невизначеним походженням. Навіть мінімальна оцінка — близько 20% - перевищує їхню частку у світовому видобутку.

Накопичення не означає, що ця нафта не буде продана, втім, воно створює ризики для доходів країн під санкціями й впливає на ринок, де очікується надлишок пропозиції. Частково зростання пояснюється збільшенням видобутку, проте, також свідчить про труднощі з розвантаженням.

Зазначається, що накопичення загрожує доходам підсанкційних нафтодержав і може мати наслідки для світового ринку нафти, котрий, за прогнозами, прямує до надлишку пропозиції.

Водночас танкерний флот перевантажений, зазначили вони: щоденні витрати на транспортування перевищили 100 тисяч доларів.

Згідно з розрахунками Bloomberg, податкові надходження від продажу нафти в Росії минулого місяця скоротилися більш ніж на 24% у річному обчисленні. Виходячи з поправок до бюджету Росії на 2025 рік, уряд країни очікує, що надходження від продажу нафти і газу до бюджету цього року будуть найнижчими з часів пандемії 2020 року, зазначає агентство. Тоді як федеральна влада прогнозує зростання доходів від нафти і газу протягом наступних трьох років, очікуючи на відновлення цін на нафту марки Urals.

Водночас до збільшення обсягів нафти в морі також долучилися Саудівська Аравія та США, а нещодавно стало відомо, що Індія та Китай почали скорочувати закупівлі російського палива, виключивши його з тендерів із грудня.

