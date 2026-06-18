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На Сумщині викрили схему незаконних бойових виплат на 3,4 млн грн

Кримінал
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Підозри отримали троє посадовців військової частини
Підозри отримали троє посадовців військової частини
На Сумщині правоохоронці викрили схему незаконного нарахування додаткових виплат за нібито участь у бойових діях. Загальна сума завданих державі збитків становить понад 3,4 мільйона гривень.
Про це повідомили в поліції Сумської області.

Як діяла схема

Правоохоронці встановили, що начальник штабу — заступник командира військової частини, начальник групи планування штабу та штаб-сержант групи планування штабу організували схему незаконного отримання додаткових виплат.
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Упродовж серпня 2024 року — січня 2025 року фігуранти вносили до службових документів неправдиві відомості про свою участь та участь один одного в бойових діях. На підставі цих документів їм безпідставно нараховували та виплачували додаткову винагороду у розмірі 70 та 100 тисяч гривень.
Унаслідок протиправних дій державному бюджету завдано збитків на суму понад 3,4 мільйона гривень.

Підозри отримали троє посадовців військової частини

За результатами досудового розслідування трьом посадовцям військової частини повідомлено про підозру.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадженняСхемиАрмія
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