На соцпідтримку українців запланували майже 800 мільярдів - Мінсоцполітики — Finance.ua

На соцпідтримку українців запланували майже 800 мільярдів - Мінсоцполітики Вчора 16:33 — Казна та Політика

На соцпідтримку українців запланували майже 800 мільярдів - Мінсоцполітики

Соціальні видатки в 2023 році становитимуть 791,0 млрд грн, або 12,4% прогнозованого обсягу ВВП.

«Сукупні видатки на програми соціальної підтримки (враховуючи видатки Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування України) у 2023 році становлять 791,0 млрд грн, що становить 12,4% від прогнозного обсягу ВВП», — йдеться в повідомленні.

Серед ключових пріоритетів соціальної політики на 2023 рік, зокрема, визначені зростання соціальних стандартів (очікується на рівні 5,4% до 2021 року), безперебійне фінансування виплат тим категоріям громадян, для яких виплати від держави є ключовим джерелом доходів, у тому числі пенсій; підтримка громадян, які потрапили в складні життєві обставини; цифровізація соціальних послуг тощо.

Інфографіка: Мінсоцполітики

Так, на програму підтримки людей, що опинилися в складних життєвих обставинах (внутрішньо переміщені особи, чорнобильці, особи з інвалідністю та які не мають права на пенсію тощо) закладено 66,8 млрд грн.

Інфографіка: Мінсоцполітики

На програму підтримки малозабезпечених людей планується спрямувати 72,9 млрд грн, з них на виплату субсидій та пільг — 37,9 млрд грн, на домопогу особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які доглядають за ними, — 19,4 млрд грн, на виплати малозабезпеченим сім’ям — 15,5 млрд грн.

На соціальний захист сімей та дітей (виплати при народження дітей, при усиновленні, на дітей-сиріт, на «пакунок малюка» та ін.) в бюджеті-2023 передбачено 27,3 млрд грн.

Бюджет Пенсійного фонду України на 2023 рік передбачений у сумі 590,1 млрд грн, з них за рахунок державного бюджету — 232,9 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів подав проєкт Державного бюджету-2023 до Верховної Ради. Документ передбачає доходи на рівні 1,28 трлн грн, тоді як видатки заплановані на рівні 2,57 трлн грн;

дефіцит бюджету передбачено на рівні 20% ВВП, перекриття якого заплановано за рахунок державних запозичень в обсязі 1 686,8 млрд грн (загальний фонд — 1 516,8 млрд грн, спеціальний фонд — 170,0 млрд грн) з них для погашення державного боргу — 415,0 млрд гривень;

на національну безпеку та оборону закладається — 1 141,1 млрд грн або 17,8% ВВП, на охорону здоров’я — 175,7 млрд грн, на освіту — 155 млрд грн, на пенсійне забезпечення та соціальний захист — 835 млрд грн, тощо.

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Укрінформ За матеріалами:

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