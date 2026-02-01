На скільки оштрафують підприємців за відмову в безготівковому розрахунку
Торговці повинні забезпечити можливість розрахунку картою чи іншими безготівковими способами за продані ними товари. Відсутність такої можливості може призвести до штрафу: за перше порушення — від 1 700 до 3 400 гривень, за повторне протягом року — від 8 500 до 17 000 гривень.
Про це повідомили у Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області.
Коли безготівкові розрахунки обов’язкові
Уряд поетапно зобов’язав бізнес забезпечити можливість безготівкових розрахунків.
Строки залежать від чисельності населення населеного пункту:
- з 1 січня 2023 року — у населених пунктах із чисельністю населення понад 25 тисяч осіб;
- з 1 січня 2024 року — у населених пунктах із населенням від 5 до 25 тисяч осіб;
- з 1 січня 2025 року — у населених пунктах із чисельністю населення менш як 5 тисяч осіб;
- через три місяці після припинення або скасування воєнного стану — для ФОПів першої групи єдиного податку, торговців через автомати, суб’єктів виїзної (виносної) торгівлі та продавців власноруч вирощеної або відгодованої продукції.
Ці правила поширюються й на інтернет-магазини, онлайн-сервіси та дистанційні продажі.
Винятки стосуються бізнесу, який працює у зоні бойових дій чи перебуває у тимчасовій окупації, оточенні чи блокуванні.
Пільговий режим діє також протягом трьох місяців після припинення бойових дій або деокупації.
Які штрафи загрожують бізнесу
За відмову приймати електронні платіжні засоби передбачено штраф:
- від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — для ФОПів та посадових осіб юридичних осіб;
- від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів — у разі повторного порушення протягом року.
У 2026 році розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян становить 17 гривень.
Отже, за порушення бізнесу загрожує штраф від 1 700 до 3 400 гривень, а у разі повторного порушення протягом року — від 8 500 до 17 000 гривень.
