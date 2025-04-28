На що звертати увагу під час оформлення споживчого кредиту — Finance.ua

На що звертати увагу під час оформлення споживчого кредиту Сьогодні 19:01 — Кредит&Депозит

На що звертати увагу під час оформлення споживчого кредиту

Споживчий кредит — надання грошових коштів кредитодавцем (банком або іншою фінансовою установою) приватній особі на її особисті потреби. До споживчих кредитів належать також розстрочки. Цей вид кредитування дає можливість негайно отримати бажану річ, а виплату коштів за неї відтермінувати, разом із тим розбивши їх на кілька відносно невеликих платежів.

Перевагою споживчого кредиту є те, що він потребує мінімальних формальностей у разі укладення договору з фінансовою установою. До того ж споживчий кредит не вимагає забезпечення у вигляді застави чи поручителів. Його видають під «чесне слово», тобто під розписку клієнта, перевіривши лише його платоспроможність та кредитну історію.

На що звертати увагу під час оформлення споживчого кредиту

Насамперед варто розуміти, що споживчий кредит містить у собі певні умови. Головна з них — повернення позичених коштів тому, хто їх надав. Плюс, звісно, відсотки та часто комісії або інші платежі — кредитодавець має щось заробити на наданні кредиту.

Під час отримання кредиту укладається договір, у якому обов’язково мають бути прописані суми кредиту; строк, на який його надають; порядок погашення; відсотки за кредитом та штрафні санкції за порушення строків виплати. Можуть бути й інші умови, однак перелічене — головне, на що треба обов’язково звертати увагу.

Перед тим як підписувати договір, порахуйте відсотки, які ви сплатите за кредитні кошти. Ще один важливий момент — уточніть, чи можливе дострокове погашення кредиту. Більшість банків це дозволяють. Уточніть цей момент. Також зверніть увагу на наявність чи відсутність комісії за надання кредиту та інших додаткових платежів.

Така теорія. На перший погляд, умови споживчого кредитування схожі у більшості банків, та на практиці між ними є різниця.

Ця різниця може суттєво вплинути на підсумкову ціну кредиту. Наприклад, інколи банки видають позику під 0%. Це не обман, такі кредити дійсно існують, і це надзвичайно вигідно позичальнику. Або ж банк може видати своєму постійному клієнту кредит з пільговою відсотковою ставкою. У випадку розстрочки частина процентного боргу може погашатися коштом знижки, яка надається торговою компанією.

Можуть бути й інші привабливі пропозиції. Але уважно читайте умови договору. Бо не виключена ситуація, коли заявлена нульова процентна ставка компенсується банком за рахунок інших фінансових умов та витрат, пов’язаних з кредитом. Наприклад, можуть бути встановлені комісії за оформлення кредиту чи страхові внески.

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