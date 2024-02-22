На що звернути увагу, якщо вирішили заробляти на FOREX у 2024 році — Finance.ua

На що звернути увагу, якщо вирішили заробляти на FOREX у 2024 році Сьогодні 16:15 — Фондовий ринок

На що звернути увагу, якщо вирішили заробляти на FOREX у 2024 році

Торгівля на FOREX є високоприбутковою, але водночас — високоризиковою інвестицією. Перед тим, як починати торгувати на FOREX, необхідно прочитати кілька книг, щоб розуміти, як це працює. Якщо дуже коротко, принцип торгівлі на FOREX ґрунтується на маржинальній торгівлі.

Як це працює

Ви купуєте один актив (валюту, метал, криптовалюту, товар тощо) за інший актив і чекаєте, поки цей актив зросте в ціні.

Або ж продаєте цей актив і чекаєте, поки він подешевшає. Як тільки куплений товар зріс у ціні або проданий — впав, ви закриваєте угоду та фіксуєте прибуток.

Для того, щоб заробити на FOREX, необхідно вгадати, в який бік — вгору чи вниз — рухатиметься ціна на фінансовий інструмент для торгівлі. Від правильності вашого рішення залежатиме, отримаєте ви прибуток або збиток.

Технічний аналіз

Деякі брокерські компанії надають своїм клієнтам так званий технічний аналіз. В його основі лежать дані від різних індикаторів, і він показує найкраще рішення для подальшої дії щодо активу — купувати чи продавати.

Однак необхідно розуміти, що технічний аналіз може показати лише загальний напрямок та не дає гарантій правильності відкритої вами угоди. Будь-яку угоду слід відкривати, лише всебічно оцінюючи ситуацію на ринку.

Також важливо знати, що впливає на формування ціни на той чи інший актив. Постійно відстежувати в режимі реального часу новини щодо фінансових, валютних і товарних ринків.

Наприклад

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну виникли складнощі з транспортуванням українських експортних товарів (насамперед сільгосппродукції) за кордон. Міжнародний ринок відразу відреагував зростанням цін на пшеницю та інші зернові культури.

Після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль та початку операції в Газі єменські хусити збільшили кількість нападів на судна в Червоному морі, а також потопили кілька танкерів, які провозили нафту. Ціни на нафту у світі відразу пішли вгору.

Якщо приклади з поведінкою товарних ринків зрозуміліші, то реакція валют на події у світі набагато складніша. Трейдер повинен вміти працювати з економічним календарем, що містить основні фінансові новини, розуміти принципи роботи фондового ринку та бути знайомим із основними принципами управління коштами (money management).

Детальніше про те, що треба знати у 2024 році, щоб заробляти на торгівлі на FOREX, читайте в статті Finance.ua за посланням:

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