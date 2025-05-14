На що варто звертати увагу, коли обираєте автоцивілку — Finance.ua

На що варто звертати увагу, коли обираєте автоцивілку Сьогодні 19:00 — Страхування

На що варто звертати увагу, коли обираєте автоцивілку

Автоцивілка — народна назва обов’язкового страхування цивільноправової відповідальності автовласника ( ОСЦПВ ). Згідно з українським законодавством, кожен автомобіль, який виїжджає на дороги загального користування, повинен бути застрахований. Поліс обов’язковий для всіх автомобілів — як для вже зареєстрованих в Україні, так і для тимчасово ввезених.

Головним моментом є обрання надійного страховика. Хоч базові умови у всіх страховиків однакові (це регулює закон), все ж є кілька нюансів, на які варто звернути увагу:

Репутація страхової компанії. Почитайте відгуки, порадьтеся з досвідченими водіями. Швидкість врегулювання збитків. Деякі компанії обіцяють виплати без зайвої бюрократії — це важливо. Можливість оформлення онлайн. Сучасні сервіси дозволяють придбати автоцивілку за 10 хвилин з телефону або ноутбука. Наявність додаткових опцій. Наприклад, «автоцивілка +» з більшими лімітами, безкоштовну евакуацію автомобіля, технічну допомогу чи знижки на інші послуги.

Окрім того, рекомендується ознайомитися з рейтингами страхових компаній за показниками якості врегулювання збитків та рівня скарг, які регулярно публікує Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ).

Відповідно до закону, страховка на авто оформлюється на один рік. Потім її потрібно продовжувати. Термін дії ОСЦПВ може змінюватися, якщо ви:

водій таксі або перевізник. У такому разі ви зобов’язані переоформлювати страховку разом з кожним новим обов’язковим технічним контролем;

власник авто, зареєстрованого в іншій країні. Тоді ви можете оформити ОСЦПВ тільки на час перебування в Україні;

власник незареєстрованого або тимчасово зареєстрованого транспортного засобу. Тоді ви можете оформити тимчасовий поліс до моменту постійної реєстрації.

Також зазначимо, що Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт про те, що безкоштовно застрахувати авто можуть ветерани та люди з інвалідністю внаслідок війни.

До 30 червня 2025 року ці категорії громадян можуть не купувати ОСЦПВ взагалі, але виплати у разі ДТП все одно здійснюватимуться. Далі укладення договору стане обов’язковим — але зі 100% компенсацією. Якщо людина порушить умови (наприклад, не сама керуватиме авто чи надасть неправдиві дані), втратить право на компенсацію в майбутньому.

Умови:

авто має бути у власності;

не для комерційного використання;

компенсація — лише за один автомобіль.

Більшість страхових компаній пропонують електронну автоцивілку, яка має таку ж юридичну силу, як і паперовий варіант. Зробити страховку для авто онлайн зручно: вам потрібно лише ввести необхідні дані, оплатити договір і завантажити його в свій телефон. Це триватиме не більше ніж 15 хвилин.

Після того як ви оплатите поліс, страхова компанія відправить вам укладений договір на зазначену пошту в PDF-форматі. У договорі буде вказано номер вашого страхового поліса.

Електронний договір ОСЦПВ формується безпосередньо в базі даних МТСБУ (Моторне транспортне страхове бюро України). Так ви не ризикуєте отримати фальшивий поліс, а інформація про новий договір гарантовано фіксується в централізованій базі даних.

Вам потрібно буде зберегти документ на смартфон і пред’явити, якщо буде потрібно.

Як перевірити те, що ОСЦПВ працює

Інформацію про всі застраховані автомобілі зберігає МТСБУ. Коли ви оформите ОСЦПВ, страхова компанія передасть ваші дані в бюро.

Щоб перевірити, чи працює ваша страховка, зробіть наступне:

зайдіть на сайт МТСБУ;

знайдіть на головній сторінці поле «Для споживачів», потім виберіть зі списку «Перевірка чинності поліса»;

натисніть на лінк «Запит до Централізованої бази даних МТСБУ»;

оберіть пункт «Визначити статус поліса внутрішнього страхування за номером транспортного засобу на задану дату».

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