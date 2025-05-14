На що варто звертати увагу, коли обираєте автоцивілку — Finance.ua

На що варто звертати увагу, коли обираєте автоцивілку
Автоцивілка — народна назва обов’язкового страхування цивільноправової відповідальності автовласника (ОСЦПВ). Згідно з українським законодавством, кожен автомобіль, який виїжджає на дороги загального користування, повинен бути застрахований. Поліс обов’язковий для всіх автомобілів — як для вже зареєстрованих в Україні, так і для тимчасово ввезених.
Про це сказано в статті Finance.ua Автоцивілка для новачків: це варто знати, коли страхуєте першу машину.
Головним моментом є обрання надійного страховика. Хоч базові умови у всіх страховиків однакові (це регулює закон), все ж є кілька нюансів, на які варто звернути увагу:
- Репутація страхової компанії. Почитайте відгуки, порадьтеся з досвідченими водіями.
- Швидкість врегулювання збитків. Деякі компанії обіцяють виплати без зайвої бюрократії — це важливо.
- Можливість оформлення онлайн. Сучасні сервіси дозволяють придбати автоцивілку за 10 хвилин з телефону або ноутбука.
- Наявність додаткових опцій. Наприклад, «автоцивілка +» з більшими лімітами, безкоштовну евакуацію автомобіля, технічну допомогу чи знижки на інші послуги.
Окрім того, рекомендується ознайомитися з рейтингами страхових компаній за показниками якості врегулювання збитків та рівня скарг, які регулярно публікує Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ).
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Відповідно до закону, страховка на авто оформлюється на один рік. Потім її потрібно продовжувати. Термін дії ОСЦПВ може змінюватися, якщо ви:
- водій таксі або перевізник. У такому разі ви зобов’язані переоформлювати страховку разом з кожним новим обов’язковим технічним контролем;
- власник авто, зареєстрованого в іншій країні. Тоді ви можете оформити ОСЦПВ тільки на час перебування в Україні;
- власник незареєстрованого або тимчасово зареєстрованого транспортного засобу. Тоді ви можете оформити тимчасовий поліс до моменту постійної реєстрації.
Також зазначимо, що Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт про те, що безкоштовно застрахувати авто можуть ветерани та люди з інвалідністю внаслідок війни.
До 30 червня 2025 року ці категорії громадян можуть не купувати ОСЦПВ взагалі, але виплати у разі ДТП все одно здійснюватимуться. Далі укладення договору стане обов’язковим — але зі 100% компенсацією. Якщо людина порушить умови (наприклад, не сама керуватиме авто чи надасть неправдиві дані), втратить право на компенсацію в майбутньому.
Умови:
- авто має бути у власності;
- не для комерційного використання;
- компенсація — лише за один автомобіль.
Більшість страхових компаній пропонують електронну автоцивілку, яка має таку ж юридичну силу, як і паперовий варіант. Зробити страховку для авто онлайн зручно: вам потрібно лише ввести необхідні дані, оплатити договір і завантажити його в свій телефон. Це триватиме не більше ніж 15 хвилин.
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Після того як ви оплатите поліс, страхова компанія відправить вам укладений договір на зазначену пошту в PDF-форматі. У договорі буде вказано номер вашого страхового поліса.
Електронний договір ОСЦПВ формується безпосередньо в базі даних МТСБУ (Моторне транспортне страхове бюро України). Так ви не ризикуєте отримати фальшивий поліс, а інформація про новий договір гарантовано фіксується в централізованій базі даних.
Вам потрібно буде зберегти документ на смартфон і пред’явити, якщо буде потрібно.
Як перевірити те, що ОСЦПВ працює
Інформацію про всі застраховані автомобілі зберігає МТСБУ. Коли ви оформите ОСЦПВ, страхова компанія передасть ваші дані в бюро.
Щоб перевірити, чи працює ваша страховка, зробіть наступне:
- зайдіть на сайт МТСБУ;
- знайдіть на головній сторінці поле «Для споживачів», потім виберіть зі списку «Перевірка чинності поліса»;
- натисніть на лінк «Запит до Централізованої бази даних МТСБУ»;
- оберіть пункт «Визначити статус поліса внутрішнього страхування за номером транспортного засобу на задану дату».
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