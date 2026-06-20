На ринок вийшов новий BYD Seal 08: до 900 км запасу ходу і зарядка за 9 хвилин (фото) Сьогодні 05:06 — Технології&Авто

BYD Seal 08

BYD вивела на ринок новий великий седан Seal 08. Ця модель позиціонується як флагман лінійки Ocean і орієнтується на молодших покупців, яким потрібні високі динамічні характеристики та великий запас ходу.

Про це пише carnewschina.

Характеристики BYD Seal 08

BYD Seal 08 — це повнорозмірний седан з габаритами 5150×1999×1505 мм та колісною базою 3030 мм. Автомобіль отримав підвіску DiSus-A з двокамерною пневматикою та заднє підрулювання коліс.

BYD Seal 08

Повністю електрична версія Seal 08 заснована на 800-вольтовій архітектурі та використовує акумулятор Blade Battery другого покоління, який забезпечує запас ходу до 900 км (за циклом CLTC).

Підтримується швидка зарядка, яка дозволяє відновити запас енергії з 10% до 97% приблизно за 9 хвилин.

Автомобіль має повний привід завдяки двом електромоторам загальною потужністю 510 кВт (684 к.с.). Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,3 секунди.

BYD Seal 08

BYD також пропонує плагін-гібридну версію з системою DM-i. Вона містить 1,5-літровий ДВЗ потужністю 115 кВт (154 к.с.) та електромотор потужністю 200 кВт (268 к.с.). Літій-залізо-фосфатна батарея місткістю 45,36 кВт·год забезпечує запас ходу до 400 км (CLTC).

Додатково готується версія DM-p з двома електромоторами сумарною потужністю 400 кВт (536 к.с.).

BYD Seal 08

У салоні BYD Seal 08 встановлено великий плаваючий дисплей, цифрову панель приладів і селектор перемикання передач, розташований за кермом. Інтегрована система допомоги водію DiPilot 5.0 має підтримку Navigate On Autopilot у місті та на трасах.

Салон BYD Seal 08

Модель виконана в дизайні Ocean Aesthetics 2.0. На вибір покупців запропонують наступні варіанти кольорів кузову:

чорний Obsidian Black

білий

сріблястий

фіолетовий

зелений

червоний

Ціна

BYD вже почала приймати попередні замовлення на новий електромобіль Seal 08, однак офіційної ціни поки не оголосили. Раніше повідомлялося, що стартова планка може становити близько 250 000 юанів (приблизно $36 895).

Так звані «сліпі» попередні замовлення — без фінальної ціни — дозволяють виробнику оцінити попит і кількість потенційних покупців. Бронювання доступне через застосунок BYD і може бути скасоване в будь-який момент.

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