На ринок виходить новий електричний кросовер Zeekr 7X з надшвидкою зарядкою (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На ринок виходить новий електричний кросовер Zeekr 7X з надшвидкою зарядкою (фото)

Технології&Авто
17
На ринок виходить новий електричний кросовер Zeekr 7X з надшвидкою зарядкою (фото)
На ринок виходить новий електричний кросовер Zeekr 7X з надшвидкою зарядкою (фото), Фото: Zeekr
Новий Zeekr 7X починають продавати в Європі. На електричний кросовер вже приймають замовлення, а перші авто поставлять влітку 2025 року.
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Спочатку електромобіль Zeekr 7X продаватимуть в трьох європейських країнах, причому ціни на модель там різняться. У Норвегії кросовер коштує від 539 900 крон (46 000 євро), у Швеції — 579 000 крон (50 500 євро), а в Нідерландах — 52 990 євро.
Фото: Zeekr
Фото: Zeekr
Базова комплектація Zeekr 7X включає панорамний дах, проєкцію на лобове скло з доповненою реальністю, 16-дюймовий тачскрін, електропакет, підігрів та вентиляцію крісел, систему напівавтономного руху.
Фото: Zeekr
Фото: Zeekr
Новий Zeekr 7X — 4,8-метровий електрокросовер, який кине виклик Tesla Model Y. Як і всі автомобілі електричного бренду Geely, він створений спільно зі спеціалістами Volvo.
Електрокросовер Zeekr 7X в Європі запропонують у задньопривідній 421-сильній та повнопривідній 639-сильній модифікаціях. Потужніший варіант стартує до 100 км/год за 3,8 с.
Фото: Zeekr
Фото: Zeekr
На вибір запропонують батареї на 75 та 100 кВт∙год. Запас ходу поки оголосили для 639-сильної версії з більшою батареєю — 615 км.
Завдяки 800-вольтній архітектурі Zeekr 7X підтримує надшвидку зарядку: поповнити заряд батареї на 80% можна за 13−16 хвилин.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.