На ринку з’явиться нова компанія, яка здійснюватиме перепродаж е/е — Finance.ua

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На ринку з’явиться нова компанія, яка здійснюватиме перепродаж е/е

Енергетика
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На ринку з’явиться нова компанія, яка здійснюватиме перепродаж е/е
На ринку з’явиться нова компанія, яка здійснюватиме перепродаж е/е
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) видала ТОВ «Кадоган Україна» ліцензію на право провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності).
Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні.
Як йдеться в постанові, компанія звернулася до комісії із заявою про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) і переліком документів відповідно до вимог Порядку ліцензування видів господарської діяльності.
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«Подані заява про отримання ліцензії та документи опрацьовані з відповідними структурними підрозділами НКРЕКП, зауваження відсутні», — зазначили в комісії.
За даними Youcontrol, юридична особа ТОВ «Кадоган Україна» була зареєстровано 26.03.2008. Розмір статутного капіталу юридичної особи становить 222, 7 млн грн. Основний вид діяльності юрособи — оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.
Cadogan Petroleum PLC — британська незалежна нафтогазова компанія, що котирується на Лондонській фондовій біржі та працює в Україні з 2006 року. Поточна виробнича діяльність компаній групи Cadogan зосереджена на Монастирецькій і Бітлянській ділянках Передкарпатського прогину, що розташовані у Львівській області, через компанії ТОВ «Юсенко Надра» та ДП «Юсенко Україна» корпорації «Юсенко Інтернешнл Інк».
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