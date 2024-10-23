На ринку з’явиться нова компанія, яка здійснюватиме перепродаж е/е — Finance.ua

На ринку з’явиться нова компанія, яка здійснюватиме перепродаж е/е Сьогодні 06:24 — Енергетика

На ринку з’явиться нова компанія, яка здійснюватиме перепродаж е/е

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) видала ТОВ «Кадоган Україна» ліцензію на право провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності).

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні.

Як йдеться в постанові, компанія звернулася до комісії із заявою про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) і переліком документів відповідно до вимог Порядку ліцензування видів господарської діяльності.

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«Подані заява про отримання ліцензії та документи опрацьовані з відповідними структурними підрозділами НКРЕКП, зауваження відсутні», — зазначили в комісії.

За даними Youcontrol, юридична особа ТОВ «Кадоган Україна» була зареєстровано 26.03.2008. Розмір статутного капіталу юридичної особи становить 222, 7 млн грн. Основний вид діяльності юрособи — оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Cadogan Petroleum PLC — британська незалежна нафтогазова компанія, що котирується на Лондонській фондовій біржі та працює в Україні з 2006 року. Поточна виробнича діяльність компаній групи Cadogan зосереджена на Монастирецькій і Бітлянській ділянках Передкарпатського прогину, що розташовані у Львівській області, через компанії ТОВ «Юсенко Надра» та ДП «Юсенко Україна» корпорації «Юсенко Інтернешнл Інк».

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