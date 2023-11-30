На ринку складаних смартфонів з’явився новий лідер — Finance.ua

На ринку складаних смартфонів з’явився новий лідер Сьогодні 02:31 — Технології&Авто

На ринку складаних смартфонів з’явився новий лідер

Китайський бренд Honor продовжує активно зміцнювати своє становище на ринку.

Дані аналітиків Omdia говорять про те, що компанії вдалося досягти помітних успіхів у сегменті смартфонів зі дисплеями, що згинаються. За підсумками року кількість випущених нею мобільних пристроїв у такому форм-факторі перевищить 1 млн одиниць.

У третій чверті найпопулярнішою моделлю сегмента складаних смартфонів ринку КНР було визнано Magic V2. У структурі продажів гаджетів Honor з дисплеями, що гнуться, на неї припадає 80%.

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За підсумками третього кварталу частка китайського бренду в сегменті склала 28%, що відповідає першому місцю.

На другому рядку з показником 26% розмістилася компанія Huawei. Замикає трійку Samsung із ринковою часткою 19%. Якщо зважати на той факт, що Китай не є для південнокорейської корпорації домашнім ринком, то показаний нею результат справді виглядає вражаючим. Високим попитом апарати Samsung серед китайських споживачів ніколи не користувалися.

prostomob За матеріалами:

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