На ринку складаних смартфонів з’явився новий лідер — Finance.ua

На ринку складаних смартфонів з’явився новий лідер
Китайський бренд Honor продовжує активно зміцнювати своє становище на ринку.
Дані аналітиків Omdia говорять про те, що компанії вдалося досягти помітних успіхів у сегменті смартфонів зі дисплеями, що згинаються. За підсумками року кількість випущених нею мобільних пристроїв у такому форм-факторі перевищить 1 млн одиниць.
У третій чверті найпопулярнішою моделлю сегмента складаних смартфонів ринку КНР було визнано Magic V2. У структурі продажів гаджетів Honor з дисплеями, що гнуться, на неї припадає 80%.
Читайте також
За підсумками третього кварталу частка китайського бренду в сегменті склала 28%, що відповідає першому місцю.
На другому рядку з показником 26% розмістилася компанія Huawei. Замикає трійку Samsung із ринковою часткою 19%. Якщо зважати на той факт, що Китай не є для південнокорейської корпорації домашнім ринком, то показаний нею результат справді виглядає вражаючим. Високим попитом апарати Samsung серед китайських споживачів ніколи не користувалися.
Поділитися новиною