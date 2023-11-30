На ринку складаних смартфонів з’явився новий лідер — Finance.ua

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На ринку складаних смартфонів з’явився новий лідер

Технології&Авто
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На ринку складаних смартфонів з’явився новий лідер
На ринку складаних смартфонів з’явився новий лідер
Китайський бренд Honor продовжує активно зміцнювати своє становище на ринку.
Дані аналітиків Omdia говорять про те, що компанії вдалося досягти помітних успіхів у сегменті смартфонів зі дисплеями, що згинаються. За підсумками року кількість випущених нею мобільних пристроїв у такому форм-факторі перевищить 1 млн одиниць.
У третій чверті найпопулярнішою моделлю сегмента складаних смартфонів ринку КНР було визнано Magic V2. У структурі продажів гаджетів Honor з дисплеями, що гнуться, на неї припадає 80%.
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За підсумками третього кварталу частка китайського бренду в сегменті склала 28%, що відповідає першому місцю.
На ринку складаних смартфонів з’явився новий лідер
На другому рядку з показником 26% розмістилася компанія Huawei. Замикає трійку Samsung із ринковою часткою 19%. Якщо зважати на той факт, що Китай не є для південнокорейської корпорації домашнім ринком, то показаний нею результат справді виглядає вражаючим. Високим попитом апарати Samsung серед китайських споживачів ніколи не користувалися.
За матеріалами:
prostomob
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