Honor оголосила про підготовку до виходу на біржу — Finance.ua

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Honor оголосила про підготовку до виходу на біржу

Фондовий ринок
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Honor оголосила про підготовку до виходу на біржу
Honor оголосила про підготовку до виходу на біржу
Honor, бренд смартфонів, який раніше належав Huawei Technologies, готується до первинного публічного розміщення акцій (IPO). Це стане важливим кроком для бренду смартфонів після продажу.
Терміни IPO, а також інформація про місце його проведення, тобто біржу, на якій торгуватимуться акції компанії, поки не названі. У своїй заяві Honor лише зазначила, що її становище на ринку за останні три роки значно покращилося, і розміщення акцій стане логічним наступним кроком у розвитку компанії.
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За даними дослідницької компанії Canalys, Honor посіла перше місце за поставками мобільних телефонів у Китаї в третьому кварталі 2023 року з 11,8 млн проданих пристроїв і посіла друге місце за обсягами продажів у 2022 році. За інформацією Counterpoint Research, Honor знаходиться на п’ятому місці за поставками гаджетів у Європу в третьому кварталі цього року, наближаючись до рівня продажів, що спостерігався до поділу з Huawei.
Huawei продала Honor консорціуму з більш ніж 30 компаній, включно з власними дилерами, у листопаді 2020 року після того, як США обмежили їй доступ до технологій, необхідних для розвитку бізнесу з виробництва мобільних телефонів.
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Після продажу в листопаді 2020 року компанія Honor досягла швидкого та стратегічного зростання бізнесу. Корпоративне управління та менеджмент бренду постійно вдосконалювалися протягом останніх трьох років. Це дозволило бренду зайняти високі позиції на ринку. Крім того, це дозволило бренду бути дуже конкурентоспроможним у галузі.
Honоr буде постійно оптимізувати структуру акціонерного капіталу для досягнення нових стратегічних цілей. Вона також прагне залучити диверсифікований капітал і дебютувати на ринку капіталу шляхом IPO. І в міру того, як бренд починає процес IPO, Рада директорів поступово коригуватиметься.
Ці корективи змусять Honor відповідати стандартам компанії, що котирується на біржі. Це відкриє двері для більшої різноманітності в раді директорів. Це також дозволить бренду відповідати відповідним управлінським та регуляторним вимогам.
За матеріалами:
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