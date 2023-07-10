Honor представив бюджетний планшет для Європи — Finance.ua

Honor представив бюджетний планшет для Європи Сьогодні 03:38 — Технології&Авто

Honor представив бюджетний планшет для Європи, Фото: gsmarena.com

Китайська компанія Honor презентувала новий бюджетний планшет Honor Pad X9 для європейського ринку.

Про це повідомляє GSM Arena

Сам планшет має 29,2-сантиметровий рідкокристалічний IPS-дисплей з роздільною здатністю 2000×1200 пікселів. Частота оновлення екрана дорівнює 120 Гц.

Фото: gsmarena.com

У середині встановлений акумулятор на 7 250 мегаампер за годину.

Загалом Honor Pad X9 оснащено 6 динаміками — по два зліва, справа та знизу. Динаміки внизу призначені для перенесення звуку по кімнаті, щоб створити аудіо на 360° завдяки технології Honor Histen.

Якщо користувачі мають декілька пристроїв Honor, тоді Honor Connect обмінюватиметься сповіщеннями між ними та полегшить передачу файлів.

Фото: gsmarena.com

Планшет має металевий корпус із товщиною 6,9 мм і вагою 495 г.

Наразі Honor Pad X9 має лише одну конфігурацію — Wi-Fi, 4 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ внутрішньої пам’яті.

Вартість одного екземпляра становить 250 євро.

Укрінформ За матеріалами:

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