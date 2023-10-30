Новим флагманом Magic 6 від Honor можна буде керувати поглядом — Finance.ua
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Новим флагманом Magic 6 від Honor можна буде керувати поглядом

Фондовий ринок
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Новим флагманом Magic 6 від Honor можна буде керувати поглядом
Новим флагманом Magic 6 від Honor можна буде керувати поглядом
Під час проведення в США саміту Snapdragon 2023 китайський бренд Honor анонсував виведення на ринок нового флагмана. Мається на увазі Honor Magic 6, головною родзинкою якого стане функція управління поглядом.
Її робота була наочно продемонстрована гендиректором бренду Джорджем Чжао під час виступу на спеціалізованому заході Qualcomm. У демонстраційному відеоролику було показано смартфон із фрагментом програми Uber на екрані. Для його відкриття жінка, яка повністю тримає в руках апарат, використовує погляд.
Нова технологія отримала назву Magic Capture. Вона забезпечує користувачам «мультимодальну взаємодію» з мобільним пристроєм шляхом відстеження положення очних яблук.
Крім підтримки Magic Capture, новий флагман Honor отримає віртуального помічника, в основу роботи якого покладено ШІ-систему від Qualcomm. Він вміє групувати відеоролики за заданими користувачем критеріями, створювати дайджести тощо. Точних термінів прем'єри Honor Magic 6 названо на Snapdragon 2023 не було. Водночас під час проведення саміту прозвучала заява про те, що засновані на Snapdragon 8 Gen 3 смартфони почнуть з’являтися на ринку найближчими тижнями.
За матеріалами:
prostomob
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