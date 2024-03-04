На румунський ринок вийшли понад 300 українських компаній у 2023 році — CCIR — Finance.ua

На румунський ринок вийшли понад 300 українських компаній у 2023 році — CCIR Сьогодні 20:25 — Фондовий ринок

На румунський ринок вийшли понад 300 українських компаній у 2023 році — CCIR

З моменту російського вторгнення 24 лютого 2022 року і донині на румунський ринок вийшли понад 775 українських компаній, лише за 2023 рік розпочали роботу в Румунії понад 300 українських компаній, повідомив президент Торгово-промислової палати Румунії (The Chamber of Commerce and Industry of Romania, CCIR) Міхай Дарабан (Mihai Daraban) агентству «Інтерфакс-Україна».

«Від самого початку агресії CCIR підтримав релокацію українських компаній. Залежно від секторів діяльності ми вважаємо, що переїзд буде своєчасним рішенням для українського бізнесу, оскільки в румунській економіці є сектори, які можуть прийняти нові компанії», — повідомив він.

Серед понад 300 українських компаній, які розпочали роботу в Румунії 2023 року, значна частина представляє IT-сектор (121 компанія), на другому місці за популярністю — сервісні послуги (47), на третьому — будівельні роботи житлових і нежитлових будівель (33). Є також компанії, що здійснюють торгівлю, автомобільні перевезення товарів, а також консалтинг у сфері бізнесу та управління.

Загалом, за даними Державної митної служби України, співпраця наших країн зросла більш ніж удвічі з 2022 року.

Імпорт із Румунії до України зріс за підсумками 2023 року до $1,6 млрд (із $0,8 млрд 2021 року та $1,5 млрд 2022 року), у товарному вираженні - до 1,1 млн тонн (0,5 млн тонн 2021-го та 1,1 млн тонн за 2022-й).

Експорт з України до Румунії за підсумками 2023 року становить $3,8 млрд ($1,5 млрд 2021-го і $3,9 млрд 2022 року), 11,7 млн тонн (3,4 млн тонн 2021-го та 11 млн тонн 2022-го).

За словами Дарабана, румунські компанії зацікавлені в розвитку в Україні таких галузей, як зелена енергетика, інформаційні технології, оборонна промисловість і транспорт, промисловість будівельних матеріалів, технології з доданою вартістю та аеронавтика.

Минулого року між ТПП України та ТПП Румунії було підписано меморандум, згідно з яким, зокрема, було передбачено створення та спільне управління платформою використання економічних можливостей, пов’язаних із майбутнім відновленням України. Однак, як повідомили в CCIR, платформа все ще перебуває у стадії розробки.

«Наразі ми не маємо необхідної інформації щодо конкретних проєктів реконструкції та їхньої пріоритетності, оскільки це прерогатива української влади. Прагматично оцінюючи складну ситуацію в Україні, Торгово-промислова палата Румунії підтримує постійний діалог із румунськими компаніями, які висловили зацікавленість бути частиною процесу відновлення України. Завдяки співпраці з ТППУ ми зможемо об'єднати ці компанії з українськими колегами, коли це дозволить ситуація», — повідомив Дарабан.

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