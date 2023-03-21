На роботу Міжнародного кримінального суду в Україні виділили майже $5 мільйонів — Finance.ua

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На роботу Міжнародного кримінального суду в Україні виділили майже $5 мільйонів

Казна та Політика
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На роботу Міжнародного кримінального суду в Україні виділили майже $5 мільйонів
На роботу Міжнародного кримінального суду в Україні виділили майже $5 мільйонів
У понеділок, 20 березня, у Лондоні відбулася конференція з питань воєнних злочинів, де міністри юстиції понад 40 країн зобов’язалися виділити на підтримку розслідувань Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів росії в Україні та роботу над притягненням рф до відповідальності 4,9 мільйона доларів.
Як зазначає АР, конференція відбулась за декілька днів після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента росії володимира путіна. Його звинуватили в особистій відповідальності за викрадення українських дітей.
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«Ми поділяємо переконання, що президент путін і все керівництво повинні бути притягнуті до відповідальності. Тож переконаймось, що ми підкріплюємо наші слова справами, що ми підкріплюємо нашу моральну підтримку практичними засобами для ефективного розслідування цих жахливих злочинів», — наголосив на початку конференції міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб.
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Водночас прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що ордер на арешт Путіна є не моментом тріумфу, а «похмурою подією», яка нагадує світові, що спільні міжнародні дії є ключем до забезпечення справедливості для України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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