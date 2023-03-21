На роботу Міжнародного кримінального суду в Україні виділили майже $5 мільйонів — Finance.ua

На роботу Міжнародного кримінального суду в Україні виділили майже $5 мільйонів Сьогодні 11:34 — Казна та Політика

На роботу Міжнародного кримінального суду в Україні виділили майже $5 мільйонів

У понеділок, 20 березня, у Лондоні відбулася конференція з питань воєнних злочинів, де міністри юстиції понад 40 країн зобов’язалися виділити на підтримку розслідувань Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів росії в Україні та роботу над притягненням рф до відповідальності 4,9 мільйона доларів.

Як зазначає АР , конференція відбулась за декілька днів після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента росії володимира путіна. Його звинуватили в особистій відповідальності за викрадення українських дітей.

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«Ми поділяємо переконання, що президент путін і все керівництво повинні бути притягнуті до відповідальності. Тож переконаймось, що ми підкріплюємо наші слова справами, що ми підкріплюємо нашу моральну підтримку практичними засобами для ефективного розслідування цих жахливих злочинів», — наголосив на початку конференції міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб.

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Водночас прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що ордер на арешт Путіна є не моментом тріумфу, а «похмурою подією», яка нагадує світові, що спільні міжнародні дії є ключем до забезпечення справедливості для України.

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УНІАН За матеріалами:

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