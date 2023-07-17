На Рівненщині збудують птахофабрику з виробництва яєць на експорт — Finance.ua
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На Рівненщині збудують птахофабрику з виробництва яєць на експорт

Фондовий ринок
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На Рівненщині збудують птахофабрику з виробництва яєць на експорт
На Рівненщині збудують птахофабрику з виробництва яєць на експорт
Агрокорпорація «Крупець» будує птахофабрику, де вирощуватимуть 400 тисяч курей-несучок. Будівельний майданчик знаходиться на місці колишньої занедбаної ферми у с. Ситне Дубенського району.
Про це повідомляє голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
«Темпи будівництва — високі. Зводити об'єкти розпочали у березні цього року на ділянці понад 6 га. І вже у листопаді планують завершити та сертифікувати фабрику за європейськими стандартами. Адже продукція йтиме на експорт — до Європи. Тут уже монтуються клітки європейського зразка», — говорить Віталій Коваль. Відзначається, що на птахофабриці буде створено понад 20 високооплачуваних робочих місць. А до місцевої Крупецької громади вона сплачуватиме близько 3 млн грн податків.
За матеріалами:
AgroPortal.ua
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