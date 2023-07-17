На Рівненщині збудують птахофабрику з виробництва яєць на експорт — Finance.ua

На Рівненщині збудують птахофабрику з виробництва яєць на експорт Сьогодні 05:30 — Фондовий ринок

На Рівненщині збудують птахофабрику з виробництва яєць на експорт

Агрокорпорація «Крупець» будує птахофабрику, де вирощуватимуть 400 тисяч курей-несучок. Будівельний майданчик знаходиться на місці колишньої занедбаної ферми у с. Ситне Дубенського району.

Про це повідомляє голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

«Темпи будівництва — високі. Зводити об'єкти розпочали у березні цього року на ділянці понад 6 га. І вже у листопаді планують завершити та сертифікувати фабрику за європейськими стандартами. Адже продукція йтиме на експорт — до Європи. Тут уже монтуються клітки європейського зразка», — говорить Віталій Коваль. Відзначається, що на птахофабриці буде створено понад 20 високооплачуваних робочих місць. А до місцевої Крупецької громади вона сплачуватиме близько 3 млн грн податків.

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