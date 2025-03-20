На пункті пропуску України з Польщею частково обмежать рух — Finance.ua

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На пункті пропуску України з Польщею частково обмежать рух

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На пункті пропуску України з Польщею частково обмежать рух
На пункті пропуску України з Польщею частково обмежать рух
У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Польщею буде запроваджено часткове обмеження руху. Це стосуватиметься смуги в’їзду в Україну.
Про це повідомила Державна митна служба України.
За даними митниці, обмеження почнуть діяти з понеділка, 24 березня.

Причина

З 24 березня 2025 року розпочнеться ремонт цементобетонного покриття у пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на українсько-польському кордоні. У результаті буде частково обмежено рух на смузі, що веде в Україну.
У зв’язку з цим буде запроваджене часткове обмеження проїзду транспортних засобів смугою руху в напрямку «в'їзд в Україну», — йдеться в повідомленні.
Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області повідомила, що будівельно-монтажні роботи на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» триватимуть приблизно до 1 травня 2025 року.
У нещодавньому повідомленні митна служба заявила, що ремонтні роботи, як очікується, не матимуть значного впливу на вантажопотік. З усім тим, перевізникам рекомендується враховувати потенційні незручності при плануванні своїх маршрутів, щоб уникнути затримок і забезпечити ефективне транспортування вантажів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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