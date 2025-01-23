На Прикарпатті викрили посадовців лісгоспу, які завдали збитків державі на 257 млн грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На Прикарпатті викрили посадовців лісгоспу, які завдали збитків державі на 257 млн грн

Кримінал
8
На Прикарпатті викрили посадовців лісгоспу, які завдали збитків державі на 257 млн грн
На Прикарпатті викрили посадовців лісгоспу, які завдали збитків державі на 257 млн грн
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру керівництву Кутського лісового господарства на Івано-Франківщині, яке організувало масштабні вирубки дерев на території Національного природного парку «Гуцульщина». Це завдало збитків державі на майже 300 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Читайте також
Встановлено, що директор лісгоспу залучив до незаконної діяльності начальника одного з відділів лісгоспу, інженера та голову ліквідаційної комісії.
Вони видавали лісорубні квитки на проведення вибіркових рубок нібито для оздоровлення та формування лісів. Робили це чиновники незаконно, адже будь-які роботи на території природно-заповідного фонду можуть відбуватися лише за погодженням з Міндовкілля та з дозволу обласної адміністрації. Таких погоджень посадовці не мали.
Читайте також
На підставі незаконно виданих документів впродовж травня-грудня 2022 року на території Нацпарку «Гуцульщина» було зрубано понад 1,7 тисячі дерев різних порід. Екологічні збитки, за даними експертизи, склали понад 257 млн грн.
Усім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру в перевищенні службових повноважень та незаконній порубці й збуті лісу у складі організованої злочинної групи (ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 КК України).
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.