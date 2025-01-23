На Прикарпатті викрили посадовців лісгоспу, які завдали збитків державі на 257 млн грн — Finance.ua

На Прикарпатті викрили посадовців лісгоспу, які завдали збитків державі на 257 млн грн Сьогодні 19:15 — Кримінал

На Прикарпатті викрили посадовців лісгоспу, які завдали збитків державі на 257 млн грн

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру керівництву Кутського лісового господарства на Івано-Франківщині, яке організувало масштабні вирубки дерев на території Національного природного парку «Гуцульщина». Це завдало збитків державі на майже 300 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Встановлено, що директор лісгоспу залучив до незаконної діяльності начальника одного з відділів лісгоспу, інженера та голову ліквідаційної комісії.

Вони видавали лісорубні квитки на проведення вибіркових рубок нібито для оздоровлення та формування лісів. Робили це чиновники незаконно, адже будь-які роботи на території природно-заповідного фонду можуть відбуватися лише за погодженням з Міндовкілля та з дозволу обласної адміністрації. Таких погоджень посадовці не мали.

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На підставі незаконно виданих документів впродовж травня-грудня 2022 року на території Нацпарку «Гуцульщина» було зрубано понад 1,7 тисячі дерев різних порід. Екологічні збитки, за даними експертизи, склали понад 257 млн грн.

Усім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру в перевищенні службових повноважень та незаконній порубці й збуті лісу у складі організованої злочинної групи (ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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