На порозі опалювального сезону: скільки газу в українських сховищах — Finance.ua

На порозі опалювального сезону: скільки газу в українських сховищах Вчора 06:21 — Енергетика

На порозі опалювального сезону: скільки газу в українських сховищах

На Україну, як уже неодноразово говорили, чекає найскладніший і наповнений ризиками опалювальний сезон. До його початку уряд доручав «Нафтогазу» накопичити у сховищах 19 млрд кубометрів газу. Компанія із завданням не впоралася: станом на кінець вересня у ПСГ є 13,3 млрд кубів, до середини жовтня має бути 14,4 млрд. Утім, як запевнили в ОГТСУ, і такої кількості Україні вистачить для проходження «помірної зими».

Про це повідомляє портал «Слово і діло».

З жовтня до березня триває базовий сезон відбору газу з підземних сховищ.

У 2016 році після опалювального сезону у сховищах залишилося 8,5 млрд кубометрів газу (27,4%), до вересня накопичили 14,3 млрд (46,1%). У березні 2017-го в ПСГ України зберігалося 8,2 млрд кубометрів газу (26,4%), у вересні — 16,4 млрд (52,9%).

Після закінчення сезону відбору газу в 2018 році сховища були заповнені на 24,8% (7,7 млрд кубів газу), до вересня їх заповнили на 52,2% (16,2 млрд кубів).

Наступні кілька років були дуже комфортними для України з погляду об’єму накопиченого запасу газу. У вересні 2019 року українські сховища були заповнені на 65,8%, а тепла зима сприяла тому, щоб до березня у ПСГ залишилося 15,8 млрд (51%).

У вересні 2020 року Україні вдалося накопичити рекордний запас газу — 28 млрд кубометрів, ПСГ були заповнені більш ніж на 90%. Після опалювального сезону залишилося 16 млрд кубів (51,7%).

У вересні минулого року сховища газу були заповнені на 60%, до березня 2022 року запас газу в них скоротився до 9,5 млрд кубометрів (30,6%).

Наразі станом на кінець вересня українські сховища заповнені на 42,9% — найнижчий показник за останні роки.

Інфографіка: «Слово і діло»

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