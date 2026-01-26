На польському кордоні стався технічний збій Сьогодні 11:10

Працівниця прикордонної служби перевіряє паспорт на кордоні

На кордоні з Польщею тимчасово не працює частина комп’ютерних систем, через що можливі затримки під час перетину кордону. Несправність зафіксували з польського боку, наразі її усувають фахівці.

Про це повідомила прикордонна служба України.

Технічний збій у пунктах пропуску Польщі

У всіх пунктах пропуску Республіки Польща, що межують із Львівською та Волинською областями України, стався збій у роботі бази даних польської прикордонної служби.

Через це процедури контролю можуть виконуватися повільніше.

Чи є черги на кордоні

Станом на зараз значного скупчення транспортних засобів ані на в’їзд, ані на виїзд не зафіксовано. Водночас мандрівникам радять враховувати можливі затримки під час планування поїздок.

Також прикордонники попереджають, що потяги будуть оформлюватися у повільніше, ніж зазвичай.

Після повного відновлення роботи інформаційних систем польська сторона повідомить додатково. Прикордонні служби просять із розумінням поставитися до ситуації.

