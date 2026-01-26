0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На польському кордоні стався технічний збій

72
Працівниця прикордонної служби перевіряє паспорт на кордоні
Працівниця прикордонної служби перевіряє паспорт на кордоні
На кордоні з Польщею тимчасово не працює частина комп’ютерних систем, через що можливі затримки під час перетину кордону. Несправність зафіксували з польського боку, наразі її усувають фахівці.
Про це повідомила прикордонна служба України.

Технічний збій у пунктах пропуску Польщі

У всіх пунктах пропуску Республіки Польща, що межують із Львівською та Волинською областями України, стався збій у роботі бази даних польської прикордонної служби.
Через це процедури контролю можуть виконуватися повільніше.

Чи є черги на кордоні

Станом на зараз значного скупчення транспортних засобів ані на в’їзд, ані на виїзд не зафіксовано. Водночас мандрівникам радять враховувати можливі затримки під час планування поїздок.
Також прикордонники попереджають, що потяги будуть оформлюватися у повільніше, ніж зазвичай.
Після повного відновлення роботи інформаційних систем польська сторона повідомить додатково. Прикордонні служби просять із розумінням поставитися до ситуації.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems