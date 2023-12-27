На платних камерах у СІЗО за два роки заробили ₴21 мільйон — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На платних камерах у СІЗО за два роки заробили ₴21 мільйон

Казна та Політика
36
На платних камерах у СІЗО за два роки заробили ₴21 мільйон
На платних камерах у СІЗО за два роки заробили ₴21 мільйон
Упродовж двох років функціонування пілотного проєкту «Платні камери в СІЗО» за користування послугою сплачено 21 млн грн.
Про це повідомляє Міністерство юстиції України у Фейсбуці, інформуючи про результати пенітенціарної реформи у 2023 році.
«За два роки функціонування пілотного проєкту „Платні камери в СІЗО“ надійшло 21 млн грн, за рахунок яких здійснювався ремонт безкоштовних камер», — ідеться в повідомленні.
Читайте також
Також повідомляється, що середня заробітна плата засуджених зросла на 16% порівняно із 2022 роком.
Окрім того, у Мін'юсті інформують про розроблення та впровадження нових корекційних програм, спрямованих, зокрема, на формування відповідального материнства, психологічну підтримку засуджених ветеранів війни, а також — запуск пілотного проект «Дільниця соціальної реабілітації - на шляху додому (СКАНДІ)», що спрямований на зміну підходів до організації виконання та відбування покарання.
Як зазначається, реалізація пілотного проєкту створить найбільш оптимальні умови для соціальної взаємодії у дільниці соціальної реабілітації на засадах динамічної безпеки, запроваджує сучасні форми і методи проведення ресоціалізаційної роботи, створює умови відбування покарання, максимально наближені до домашніх.
Читайте також
У відомстві нагадують, що у грудні 2022 року Кабінет Міністрів схвалив Стратегію реформування пенітенціарної системи до 2026 року і детальний план заходів до неї.
«Сьогодні ми можемо констатувати, що засуджені та ув’язнені утримуватимуться в належних умовах, що відповідають національним та міжнародним стандартам. Це дозволить зменшити кількість рішень Європейського суду з прав людини щодо порушення прав засуджених та осіб, узятих під варту, в Україні, а також суму компенсацій з державного бюджету у зв’язку з такими рішеннями», — йдеться в повідомленні.

Довідка Finance.ua:

  • уряд постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт платної послуги з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах;
  • у вересні 2023 року Кабінет Міністрів затвердив Порядок облаштування камер з поліпшеними умовами тримання та надання особам, взятим під варту, у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України платних послуг із забезпечення поліпшених умов тримання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.