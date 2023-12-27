На платних камерах у СІЗО за два роки заробили ₴21 мільйон — Finance.ua

На платних камерах у СІЗО за два роки заробили ₴21 мільйон Сьогодні 06:32 — Казна та Політика

На платних камерах у СІЗО за два роки заробили ₴21 мільйон

Упродовж двох років функціонування пілотного проєкту «Платні камери в СІЗО» за користування послугою сплачено 21 млн грн.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України у Фейсбуці , інформуючи про результати пенітенціарної реформи у 2023 році.

«За два роки функціонування пілотного проєкту „Платні камери в СІЗО“ надійшло 21 млн грн, за рахунок яких здійснювався ремонт безкоштовних камер», — ідеться в повідомленні.

Також повідомляється, що середня заробітна плата засуджених зросла на 16% порівняно із 2022 роком.

Окрім того, у Мін'юсті інформують про розроблення та впровадження нових корекційних програм, спрямованих, зокрема, на формування відповідального материнства, психологічну підтримку засуджених ветеранів війни, а також — запуск пілотного проект «Дільниця соціальної реабілітації - на шляху додому (СКАНДІ)», що спрямований на зміну підходів до організації виконання та відбування покарання.

Як зазначається, реалізація пілотного проєкту створить найбільш оптимальні умови для соціальної взаємодії у дільниці соціальної реабілітації на засадах динамічної безпеки, запроваджує сучасні форми і методи проведення ресоціалізаційної роботи, створює умови відбування покарання, максимально наближені до домашніх.

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У відомстві нагадують, що у грудні 2022 року Кабінет Міністрів схвалив Стратегію реформування пенітенціарної системи до 2026 року і детальний план заходів до неї.

«Сьогодні ми можемо констатувати, що засуджені та ув’язнені утримуватимуться в належних умовах, що відповідають національним та міжнародним стандартам. Це дозволить зменшити кількість рішень Європейського суду з прав людини щодо порушення прав засуджених та осіб, узятих під варту, в Україні, а також суму компенсацій з державного бюджету у зв’язку з такими рішеннями», — йдеться в повідомленні.

Довідка Finance.ua:

уряд постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт платної послуги з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах;

у вересні 2023 року Кабінет Міністрів затвердив Порядок облаштування камер з поліпшеними умовами тримання та надання особам, взятим під варту, у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України платних послуг із забезпечення поліпшених умов тримання.

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Укрінформ За матеріалами:

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