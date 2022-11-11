На платформі UNITED24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів (відео) — Finance.ua

На платформі UNITED24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів (відео) Сьогодні 15:13 — Казна та Політика

Президент Зеленський повідомив , що зараз на фандрейзинговій платформі UNITED24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів, які допоможуть розблокувати Чорне море та захистити зерновий коридор.

З 24 лютого російська армія випустила по Україні понад 4500 ракет. 20% із них — запустили з моря.

Україна не мала що протиставити цим атакам, адже український флот втратив 80% своїх суден після окупації Криму в 2014 році. Але 29 жовтня 2022 року все змінилося. Повітряні та морські дрони атакували російські кораблі у Севастополі.

Маленькі та швидкі безпілотні човни уразили три кораблі. Зокрема, флагман Чорноморського флоту «Адмірал Макаров». Це перша морська атака в історії, яка була здійснена виключно безпілотними засобами.

В результаті зухвалої операції росія втратила беззаперечну перевагу на воді. Вбивці мирних українців — військові кораблі з ракетами на борту — самі стали мішенями.

«Сьогодні Україна розпочинає збір на перший флот морських дронів. Він захистить акваторії українських морів та мирні міста від крилатих ракет, які російські війська запускають зі своїх кораблів. А також розблокує коридор для цивільних кораблів, які везуть зерно для всього світу», — сказано в повідомленні.

Безпілотні надводні апарати багатопрофільного призначення — унікальна українська розробка.

Перше завдання — сформувати флот зі ста таких човнів. Він захистить акваторії наших морів, не дасть кораблям з ракетами виходити з бухти, зможе оберігати торгові судна і виконувати секретні місії.

Човни можуть брати участь у дальній морській розвідці, спостереженні за береговою активністю, супроводі та підтримці традиційного флоту, конвоюванні торгових суден, коригуванні вогню артилерії та нанесенні вогневих уражень по рухомих та нерухомих цілях.

Долучитися до формування першого в світі флоту морських дронів можна за посиланням.

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