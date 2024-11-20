На підтримку українських виробників передбачено 36 мільярдів на 2025 рік — Finance.ua
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На підтримку українських виробників передбачено 36 мільярдів на 2025 рік

Казна та Політика
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У держбюджеті на 2025 рік на програми стимулювання національних виробників у межах політики «Зроблено в Україні» закладено щонайменше 36 млрд грн.
Про це повідомило Міністерство економіки України.
«Головним пріоритетом економічної політики є збільшення самодостатності. Для цього ми продовжимо реалізовувати політику „Зроблено в Україні“», — розповіла перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.
Зокрема, 18 млрд грн передбачено на програму «Доступні кредити 5−7-9%», 9,3 млрд грн — на програму єОселя, 1,37 млрд грн — на гранти для розвитку переробних підприємств, 1,6 млрд грн — на програму «Шкільний автобус».
Триватиме також фінансування програми грантів «Власна справа» для мікро- і малого бізнесу, зокрема для ветеранів.
За програмою «Гранти для виробників» підприємці зможуть отримати до 8 млн грн на купівлю обладнання. На це у 2025 році передбачено 1,37 млрд грн.
Також по 1 млрд грн буде спрямовано на компенсацію вартості української сільгосптехніки, підтримку індустріальних парків, компенсацію приєднання до мереж для великих інвесторів, часткову компенсацію купівлі української техніки, програму «Національний кешбек» та розмінування сільськогосподарських земель.
За матеріалами:
Економічна Правда
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