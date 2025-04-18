На першочергові протиаварійні роботи у костелі святого Миколая потрібно майже ₴22 мільйони — Finance.ua

На першочергові протиаварійні роботи у костелі святого Миколая потрібно майже ₴22 мільйони Сьогодні 16:44 — Фондовий ринок

Для проведення першочергових протиаварійних робіт у костелі святого Миколая у Києві необхідно майже 22 мільйони гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства культури та стратегічних комунікацій на інформаційний запит Укрінформу.

«Відповідно до дефектного акта та кошторисної документації на виконання першочергових протиаварійних робіт Миколаївського костелу необхідне фінансування у сумі 21 910 788,00 грн. Питання щодо виконання першочергових протиаварійних робіт у Миколаївському костелі знаходиться на особливому контролі в МКСК», — йдеться у відповіді.

Зазначається, що МКСК та державна організація «Національний будинок органної та камерної музики України» вживають всіх можливих заходів для пошуку позабюджетних коштів для виконання всіх необхідних першочергових протиаварійних робіт.

Станом на сьогодні пропозицій від ЮНЕСКО щодо виконання першочергових протиаварійних робіт по Миколаївському костелу до МКСК не надходило.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.