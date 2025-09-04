На Одещині зареєстрували новий індустріальний парк Сьогодні 17:21

На Одещині зареєстрували новий індустріальний парк

«Еко-індустріальний парк «Південний» (місто Подільськ Подільського району Одеської області) включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків. Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 3 вересня.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

«Створення нового індустріального парку на Одещині — це крок до розвитку переробної промисловості та залучення інвестицій у регіон.

Читайте також В Україні планують створити перший підземний індустріальний парк

«Південний» дозволить створити близько 1500 робочих місць у сферах виробництва харчової продукції, неметалевих мінеральних виробів, машинобудування, виробництва меблів та інших напрямках. Це ще один важливий крок у реалізації економічної політики «Зроблено в Україні», що спрямована на підтримку українського виробника", — зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Відтепер в Україні зареєстровано вже 105 індустріальних парків. «Еко-індустріальний парк «Південний» , — це чотирнадцятий парк, який було внесено до Реєстру індустріальних (промислових) парків у 2025 році.

Загальна площа індустріального парку «Південний» складає 37,39 га.

Парк формуватиметься навколо таких ключових галузей:

виробництво харчових продуктів;

виробництво неметалевої мінеральної продукції;

виробництво готових металевих виробів;

виробництво машин і устаткування;

виробництво меблів;

науково-технічна діяльність тощо.

Загальний розмір капіталовкладень у будівництво об’єктів індустріального парку — орієнтовно 3,7 млрд гривень. Подільська міська рада підтвердила намір залучити інвестиції у розбудову парку на суму 83 млн доларів США. Джерелами фінансування визначені кошти керуючої компанії, учасників парку та інвесторів, міжнародної технічної допомоги, а також державного та місцевого бюджетів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.