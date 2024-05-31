​​На Одещині бухгалтер військової частини привласнив 4 млн гривень виплат бійців — Finance.ua
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​​На Одещині бухгалтер військової частини привласнив 4 млн гривень виплат бійців

Кримінал
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​​На Одещині бухгалтер військової частини привласнив 4 млн гривень виплат бійців
​​На Одещині бухгалтер військової частини привласнив 4 млн гривень виплат бійців, Фото: dbr.gov.ua
Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України повідомили про підозру начальнику фінансово-економічної служби однієї з військових частин Одещини, який допустив привласнення бухгалтером частини понад 4 млн грн виплат бійцям.
Про це повідомляється на сайті ДБР.
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Зазначається, що влітку 2023 року бухгалтер протягом двох місяців вказував у документації щодо виплати грошового забезпечення власний банківський рахунок. Його начальник не перевірив дані та підписав документи про перерахування грошей.
Таким чином бухгалтер незаконно отримав 4,2 млн грн, призначених на виплати військовослужбовцям.
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Стосовно бухгалтера Національною поліцією скеровано обвинувальний акт до суду. Для відшкодування завданих збитків подано цивільний позов.
ДБР повідомило начальнику фінансово-економічної служби про підозру у недбалому ставленні до служби (ч. 4 ст. 425 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
За матеріалами:
Finance.ua
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