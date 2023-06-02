На нову "порцію" активів дружини Медведчука у майже 740 млн грн наклали арешт — Finance.ua

На нову "порцію" активів дружини Медведчука у майже 740 млн грн наклали арешт Сьогодні 12:15 — Кримінал

На нову "порцію" активів дружини Медведчука у майже 740 млн грн наклали арешт

Служба безпеки України повідомила, що арештовано нову «порцію» активів дружини екснардепа Віктора Медведчука Оксани Марченко на майже 740 млн грн.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Арешт накладено на акції в 7 підприємствах припортової інфраструктури на Одещині.

Мова йде про корпоративні права в АТ «Ексімнафтопродукт», ПрАТ «Синтез Ойл», ПрАТ «Синтез Транзит», ТОВ «Укрлоудсистем», АТ «Одеснафтопродукт», ПрАТ «Чорноморський паливний термінал» та ТОВ «Альбіон Коммодітіз».

Дружина Медведчука володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур. Загальна вартість заблокованих активів становить майже 740 млн грн.

Арешт відповідного майна убезпечить його від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави. Ці компанії мають стратегічно важливе значення у транспортуванні пального та інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря.

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Нагадаємо, що Оксана Марченко є фігуранткою у справі про фінансування російських окупаційних угруповань.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 110−2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Санкція статті передбачає покарання до 8 років тюрми. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

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