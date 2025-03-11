На найбільших пунктах пропуску введуть окремий запис до єЧерги для порожніх фур — Finance.ua
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На найбільших пунктах пропуску введуть окремий запис до єЧерги для порожніх фур

Казна та Політика
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На найбільших пунктах пропуску введуть окремий запис до єЧерги для порожніх фур
На найбільших пунктах пропуску введуть окремий запис до єЧерги для порожніх фур
У п’яти найбільших пунктах пропуску протягом березня розділять запис в єЧерзі для порожнього та завантаженого транспорту.
Про це повідомило у Фейсбуці Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.
«Для забезпечення більш прогнозованого часу перетину кордону в межах системи єЧерга запускаємо запис до окремих черг для порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонни. Такий запис буде відкрито на п’яти найбільших пунктах пропуску», — йдеться в повідомленні.
На найбільших пунктах пропуску введуть окремий запис до єЧерги для порожніх фур
Запис у нові типи черг поступово протягом березня буде відкрито у таких пунктах пропуску: Ужгород — Вишнє Нємецьке (Словаччина), Краківець — Корчова (Польща), Шегині — Медика (Польща), Рава-Руська — Гребенне (Польща), Чоп — Захонь (Угорщина).
Таким чином, вантажівки, які перевозять товари, та ті, що їдуть порожніми, записуватимуть у різні черги. Це рішення має забезпечити більш прогнозований час перетину кордону для транспорту з вантажем.
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У Мінрозвитку звертають увагу, що автівки, які перевозять товари з особливим режимом зберігання та забирають вантаж незадовго до перетину кордону, мають реєструватись у чергу для завантажених. Тоді єЧерга верифікує відповідний код вантажу, і черга буде збережена.
Нагадаємо, з 11 березня система електронної реєстрації для перетину кордону єЧерга працює для вантажівок масою від 3,5 т.
За матеріалами:
Укрінформ
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