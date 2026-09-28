На митниці в посилках зі США виявили техніку Apple на 1 млн грн
На митному посту «Львів-поштовий» в міжнародних поштових відправленнях зі США виявили 35 одиниць техніки Apple, які не були зазначені в митних деклараціях. Посилки були адресовані громадянам України, а загальна вартість незадекларованої техніки становить близько 1 млн грн.
Про це повідомляє Державна митна служба.
Порушення виявили працівники Координаційно-моніторингової митниці під час аналізу попередньої інформації про міжнародні поштові відправлення. Подальший митний огляд показав невідповідність між заявленими та фактично переміщуваними товарами.
Яку техніку виявили в посилках
Серед виявленої техніки: 17 планшетів iPad, 9 iPad Air, 1 iPad mini, 2 iPad Pro, 5 ноутбуків MacBook Pro та 1 MacBook Air.
Загальна вартість техніки становить близько 1 млн гривень.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 473 Митного кодексу України.
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