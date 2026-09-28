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На митниці в посилках зі США виявили техніку Apple на 1 млн грн

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Загальна вартість техніки становить близько 1 млн гривень.
Загальна вартість техніки становить близько 1 млн гривень., customs.gov.ua
На митному посту «Львів-поштовий» в міжнародних поштових відправленнях зі США виявили 35 одиниць техніки Apple, які не були зазначені в митних деклараціях. Посилки були адресовані громадянам України, а загальна вартість незадекларованої техніки становить близько 1 млн грн.
Про це повідомляє Державна митна служба.
Порушення виявили працівники Координаційно-моніторингової митниці під час аналізу попередньої інформації про міжнародні поштові відправлення. Подальший митний огляд показав невідповідність між заявленими та фактично переміщуваними товарами.
Посилки були адресовані громадянам України
Посилки були адресовані громадянам України, customs.gov.ua

Яку техніку виявили в посилках

Серед виявленої техніки: 17 планшетів iPad, 9 iPad Air, 1 iPad mini, 2 iPad Pro, 5 ноутбуків MacBook Pro та 1 MacBook Air.
Загальна вартість техніки становить близько 1 млн гривень.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 473 Митного кодексу України.
За матеріалами:
Finance.ua
Apple
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