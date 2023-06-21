На мережах «Укренерго» виникла аварійна ситуація. Частина Києва без світла (оновлено) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На мережах «Укренерго» виникла аварійна ситуація. Частина Києва без світла (оновлено)

Енергетика
97
На мережах «Укренерго» виникла аварійна ситуація. Частина Києва без світла (оновлено)
На мережах «Укренерго» виникла аварійна ситуація. Частина Києва без світла (оновлено)
На мережах «Укренерго» виникла аварійна ситуація. У Києві від енергопостачання відключено 100 000 споживачів.
Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.
«По Києву відключено 100 000 споживачів. Причина та строки ліквідації аварійної ситуації уточнюється. Слідкуйте за наступними повідомленнями», — йдеться у повідомленні КМВА.
За даними пресслужби ДТЕК, у частині Шевченківського, Святошинського, Соломʼянського, Голосіївського та Подольського районів Києва відбуваються екстрені відключення за розпорядженням НЕК «Укренерго».
«Відключення застосовуються через системну аварію в енергосистемі. Про час відновлення електропостачання повідомимо додатково», — додали в компанії.
Як повідомила ДТЕК, на 11:40 в Києві та столиці скасовані екстрені відключення — всі споживачі зі світлом.
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.