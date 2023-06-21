На мережах «Укренерго» виникла аварійна ситуація. Частина Києва без світла (оновлено) — Finance.ua

На мережах «Укренерго» виникла аварійна ситуація. Частина Києва без світла (оновлено) Сьогодні 11:07 — Енергетика

На мережах «Укренерго» виникла аварійна ситуація. Частина Києва без світла (оновлено)

На мережах «Укренерго» виникла аварійна ситуація. У Києві від енергопостачання відключено 100 000 споживачів.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

«По Києву відключено 100 000 споживачів. Причина та строки ліквідації аварійної ситуації уточнюється. Слідкуйте за наступними повідомленнями», — йдеться у повідомленні КМВА.

За даними пресслужби ДТЕК, у частині Шевченківського, Святошинського, Соломʼянського, Голосіївського та Подольського районів Києва відбуваються екстрені відключення за розпорядженням НЕК «Укренерго».

«Відключення застосовуються через системну аварію в енергосистемі. Про час відновлення електропостачання повідомимо додатково», — додали в компанії.

Як повідомила ДТЕК, на 11:40 в Києві та столиці скасовані екстрені відключення — всі споживачі зі світлом.

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