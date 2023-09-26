На магістральному газопроводі в Полтавській області стався вибух — Finance.ua
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На магістральному газопроводі в Полтавській області стався вибух

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На магістральному газопроводі в Полтавській області стався вибух, на місці працює ДСНС.
Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Подія відбулася у Лубенському районі.
«За попередньою інформацією, сталася розгерметизація на магістральному газопроводі. На місці працює ДСНС. Подробиці пізніше», — написав Лунін у телеграм-каналі.
За 10 хвилин голова ОВА повідомив, що наразі на місці вибуху вигорають залишки газу.
«Рятувальники ліквідують загоряння сухої трави. Ситуація контрольована», — ідеться в повідомленні.
За матеріалами:
УНІАН
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