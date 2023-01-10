На Львівщині викрили шахраїв, які продавали неіснуючі квартири у новобудовах — Finance.ua
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На Львівщині викрили шахраїв, які продавали неіснуючі квартири у новобудовах

Кримінал
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На Львівщині викрили шахраїв, які продавали неіснуючі квартири у новобудовах
На Львівщині викрили шахраїв, які продавали неіснуючі квартири у новобудовах
На Львівщині викрили аферистів, які продавали інвесторам неіснуючі квартири. Правоохоронці виявили п’ятьох постраждалих, а сума збитків становить 2,5 млн грн.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Зазначається, що схему організували п’ять осіб. Вони створили фіктивний обслуговуючий кооператив, який не має жодних дозвільних документів на будівництво.
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«Після цього вони розмістили в засобах масової інформації повідомлення про початок будівництва та продажу квартир. Втираючись в довіру та обдурюючи покупців, учасники групи незаконно заволодівали їхніми коштами», — кажуть в Офісі генпрокурора.
Всім організатором злочинної схеми повідомили про підозру за фактами шахрайства та підробки документів (ч. 4 ст. 190, ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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