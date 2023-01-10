На Львівщині викрили шахраїв, які продавали неіснуючі квартири у новобудовах — Finance.ua

На Львівщині викрили шахраїв, які продавали неіснуючі квартири у новобудовах Сьогодні 12:41 — Кримінал

На Львівщині викрили шахраїв, які продавали неіснуючі квартири у новобудовах

На Львівщині викрили аферистів, які продавали інвесторам неіснуючі квартири. Правоохоронці виявили п’ятьох постраждалих, а сума збитків становить 2,5 млн грн.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що схему організували п’ять осіб. Вони створили фіктивний обслуговуючий кооператив, який не має жодних дозвільних документів на будівництво.

«Після цього вони розмістили в засобах масової інформації повідомлення про початок будівництва та продажу квартир. Втираючись в довіру та обдурюючи покупців, учасники групи незаконно заволодівали їхніми коштами», — кажуть в Офісі генпрокурора.

Всім організатором злочинної схеми повідомили про підозру за фактами шахрайства та підробки документів (ч. 4 ст. 190, ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України).

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УБР За матеріалами:

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